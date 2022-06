Teo Mammuccari parla del tradimento | “Ci rimasi malissimo”: la ferita è ancora aperta

Il conduttore de Le Iene si è aperto a un’intervista molto personale e ha raccontato una delle sue più grandi delusioni: ecco cos’è successo

Dopo diverse esperienze in Mediaset, quest’anno Italia1 ha proposto a Teo Mammuccari la conduzione de “Le Iene“, in coppia con Belén Rodriguez. I due si sono cimentati in questa nuova esperienza per entrambi con agilità e simpatia, adattandosi bene al format seppur con qualche iniziale difficoltà.

In una lunga intervista per TvBlog, Teo Mammuccari ha rivelato alcuni dettagli della propria esperienza al timone de “Le Iene“. Durante la chiacchierata, però, è sceso anche in dettagli molto intimi e personali e si è lasciato andare a una dichiarazione importante su una delle sue più grandi delusioni. Ecco cos’è successo.

Teo Mammuccari parla della delusione: c’entra Pippo Baudo

L’esperienza al timone de Le Iene è stata per Teo Mammuccari formativa e profonda. È stato proprio lui ad aver voluto Belén Rodriguez al proprio fianco. L’ha conosciuta a “Tu sì que Vales”, dove lei era conduttrice e lui giudice e, sul palco e dietro le quinte, ne ha scoperto la simpatia e l’innata ironia. Proprio in quell’occasione, il conduttore le ha detto che avrebbe fatto il suo nome nel caso di qualche proposta interessante e così è stato.

Qualche mese dopo, Davide Parenti l’ha contattato per proporgli la conduzione de “Le Iene” e Teo Mammuccari, senza ripensamenti, ha proposto come co-conduttrice Belén Rodriguez. L’inizio non è stato facile, poiché la showgirl faticava a lasciarsi andare: ” Belén doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave” ha commentato a TvBlog.

Durante la stessa intervista, poi, il conduttore ha fatto un vero e proprio viaggio nella sua carriera, fin dai primi scherzi telefonici fino al suo sogno di uno show tutto suo. Tra un successo e l’altro, però, per Teo Mammuccari c’è stata anche un’enorme delusione lavorativa di cui parla ancora con dolore. Dopo l’esperienza di “Libero”, il programma che l’ha lanciato, per Teo è arrivata la proposta del “DopoFestival“, in relazione a Sanremo.

A fargliela fu proprio Pippo Baudo, che lo chiamò direttamente e si accordarono. Teo Mammuccari, data la parola del conduttore, non faceva molto caso alle voci che circolavano sui giornali di ipotetici conduttori, poiché sapeva che ormai il Dopofestival era suo. Alla fine, però, lo condusse Francesco Giorgino. “Ci rimasi malissimo. Telefonai a Baudo ma non mi rispondeva più. In seguito lo rividi e ci chiarimmo” ha rivelato a TvBlog, dimostrando però ancora una grande tristezza in merito a questo evento.

