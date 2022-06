sport-e-salute:-doppio-appuntamento,-progetto-‘quartieri’-e-rimini-wellness

Rimini, 1 giu. – (Adnkronos) – Doppio appuntamento per Sport e Salute a Rimini. A Rivabella per il progetto “Quartieri” festa con le scuole. A seguire a Rimini Wellness: progetti sui territori, scuola, parchi, tecnologia e grandi eventi per il “rinascimento” sportivo italiano

Venerdì 3 giugno, il Presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, la Legend del rugby Andrea Lo Cicero e le istituzioni regionali e comunali di Rimini incontrano il Rimini rugby ed i ragazzi delle scuole per la festa di Q5-Lo sport per generare comunità. L’appuntamento è alle 9 al campo sportivo ‘Rivabella’ con le 23 classi scolastiche che hanno aderito al Presidio sportivo ed educativo, unico in Emilia Romagna e tra i 22 vincitori del bando nazionale Sport di Tutti “Quartieri” promosso da Sport e Salute S.p.A.

Sport e Salute sarà presente anche a Rimini Wellness. Il Presidente Cozzoli interviene al convegno promosso da Anif EuroWellness per illustrare i progetti in atto e quelli futuri che Sport e salute sta portando avanti con interesse, coinvolgimento e collaborazione dei territori italiani, delle scuole e delle associazioni sportive, sostenendoli affinché la pratica sportiva di base sia un diritto per tutti. Alcuni progetti sono in collaborazione con il Dipartimento dello Sport. “Questo è il nostro obiettivo primario, il nostro dovere – spiega il Presidente ed ad Vito Cozzoli – ma sul tavolo di Sport e Salute c’è anche l’innovazione tecnologica e la risposta alla crescente richiesta di attività sportiva, indoor e ,in particolare come effetto post pandemia, anche outdoor”.