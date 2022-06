Soleil Sorge | “Scendi dal piedistallo!”: sbarco sull’Isola rovinato, contri di lei un attacco furioso [VIDEO]

La regina del GF VIP è sbarcata in Honduras. Per Soleil Sorge, però, non c’è pace: critiche pesantissime ricevute in prima persona

Tutti l’hanno conosciuta definitivamente come inquilina del GF VIP. Soleil Sorge, all’interno della casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare e si è fatta conoscere in tutti i suoi pregi e suoi difetti, senza filtri. Con Alex Belli ha dato vita a una “chimica artistica” che ha tenuto tutti i fan incollati allo schermo per sei mesi e sicuramente, pur non avendolo vinto effettivamente, è stata una delle concorrenti più iconiche.

Dopo l’esperienza nella casa dalle mille telecamere, Soleil Sorge ha accettato un’altra grande opportunità: l’Isola dei Famosi. Non appena sbarca in Honduras, però, per lei è arrivata una vera e propria ondata di critiche. Una in particolare, però, è molto pungente.

Soleil Sorge demolita: il video è devastante

In Honduras ha fatto il suo sbarco una delle gieffine che hanno più fatto discutere, sia il pubblico che i concorrenti: Soleil Sorge. Il pubblico si è diviso: chi la ama, non è riuscito a trattenere l’entusiasmo dal vederla nuovamente in campo. Chi invece non la sopporta, non si è trattenuto dal polemizzare su questa scelta, attaccandola e criticandola.

Una voce particolarmente pungente è quella di Daniela Martani che, sui social, ha sottolineato come Soleil Sorge abbia partecipato a tutti i reality. “Una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica, saccente e supponente”. I follower della neo naufraga, però, non hanno perdonato questo attacco sferrato alla loro beniamina e hanno pesantemente criticato le parole della Martani.

Daniela Martani, quindi, ha risposto a queste critiche con un video personale in cui ha sottolineato sia il suo punto di vista su Soleil, sia la propria autostima:

Un regalino per tutti i #fandom dei “personaggetti” famosi compresa #soleil #isola #soleilstasi che stanno impazzendo perché ho osato criticare la loro “queen”🤣🤣 pic.twitter.com/1CoRfRoezD — Daniela Martani (@danielamartani) May 31, 2022

Anche questa volta, però, i follower di Soleil e in generale il pubblico dei reality show non ha apprezzato questo modo di fare:

Danielina sù sù non essere così acidina😘

Se scendi dal tuo piedistallo anche solo x interloquire con fan x i relativi fandom molto probabilmente oltre la “Radio Radio h19”speri in qualche ospitata?

Ehh mi raccomando parla di noi alla radioh19… sai com’è “un dare e avere” 🤣🤣 — Ludy🌻🌞❤️ (@Ludy36159679) May 31, 2022

La mal sopportazione di Daniela Martani nei confronti di Soleil è nota sin dai tempi del GF VIP, quando la criticava per essere arrivata quasi in finale senza aver compiuto, a suo dire, alcun percorso. “Una tenuta in vita perché super protetta per tutta la durata del Reality Show” aveva addirittura scritto. Insomma, tra le due donne non scorre buon sangue: come risponderà Soleil?

