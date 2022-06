“Poi è arrivata lei”: Antonio Spinalbanese cancella il passato, ha perso la testa per un’altra

Dolci novità per l’hair-stylist Antonio Spinalbese: è stato avvistato proprio con la bella finalista del reality.

Il fascinoso hair-stylist Antonio Spinalbese è reduce da una breve ma intensa storia con la volitiva soubrette Belen Rodriguez. I due Vip sono diventati genitori della piccola Luna Marì, a cui sono entrambi legatissimi. Poco dopo la nascita della piccola, però, la coppia ha annunciato la separazione, con grande delusione dei fan. Attualmente Belen è tornata sui propri passi, riallacciando i rapporti con il ballerino Stefano De Martino, con cui era precedentemente sposata.

Spinalbese negli ultimi giorni sembra aver a sua volta ritrovato la serenità accanto ad un’altra bellissima del piccolo schermo, per giunta reduce da Pechino Express: di chi si tratta?

Antonio Spinalbese beccato con Helena Prestes: le foto parlano chiaro

L’hair-stylist ha faticato a rimettersi in piedi dopo la rottura con la soubrette argentina: nonostante gli siano stati attribuiti numerosi e brevi flirt, nessuna storia ha avuto un seguito concreto.

Il settimanale “Chi” lo ha recentemente immortalato in alcuni scatti molto rivelatori in compagnia della modella Helena Prestes, e le effusioni intercorse tra loro non lasciano spazio a dubbi. Helena ha partecipato in coppia con la collega Nikita Pelizon al reality on-the-road “Pechino Express”, condotto da Costantino Della Gherardesca. Il binomio di bellezze è stato più volte tacciato di eccessiva competitività e acredine nel gioco: la loro tattica si è però rivelata efficace, e le ha portate alle porte della finale. Helena e Nikita, infatti, hanno subito una cocente sconfitta durante la finale rispetto dalla coppia composta da Victoria Cabello e Paride Vitale, pur lasciando il segno nel programma targato Sky.

Negli ultimi giorni, Antonio sembra essersi avvicinato molto alla modella, e la coppia ha scelto di concedersi una vacanza ad Ibiza. I paparazzi li hanno infatti colti in flagrante, intenti a scambiarsi effusioni al tavolino di un bar. Fonti vicine alla coppia assicurano che la relazione sta prendendo una piega seria, attendiamo solamente l’ufficializzazione della relazione.

Il 2022 si profila quindi per Spinalbese un anno ricco di amore, soddisfazioni lavorative e nuove esperienze: l’hair-stylist sarebbe infatti corteggiato dagli autori di Alfonso Signorini. La produzione del “GF Vip 7” lo avrebbe infatti contattato per arruolarlo nel cast del reality. Possiamo ipotizzare anche un’entrata di coppia?

The post “Poi è arrivata lei”: Antonio Spinalbanese cancella il passato, ha perso la testa per un’altra appeared first on Ck12 Giornale.