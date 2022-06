Oroscopo Branko di giovedì 2 giugno: le stelle del giorno tra alti e bassi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Buone notizie perché se sarai paziente presto arriveranno delle belle novità. Cerca di mantenere la calma, non puoi sempre volere tutto (e subito): il tempo a volte serve, la fretta non è mai una buona alleata!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sei un po’ stanco, hai bisogno di riposarti e forse anche di seguire una giusta dieta. Cerca di andare avanti, di non restare ancorato al passato e di guardare al futuro!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi sei energico, dinamico, positivo, hai tanta energia. E tutti i tuoi piani giungeranno al capolinea: forza, non devi mollare!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Buone notizie dal punto di vista finanziario, economico: ora puoi tirare un sospiro di sollievo e sorridere alla vita. Devi andare avanti: cerca di buttarti a capofitto in qualcosa, non puoi avere paura!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi cerca di essere positivo, non devi stare sempre sulla difensiva. Anzi, devi allargare le vedute, gli orizzonti e accettare anche altri punti di vista: non puoi avere sempre ragione tu!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cerca di mantenere la calma e di rimanere con i piedi ben puntati a terra. Va bene immaginare il futuro, ma la realtà è qui e adesso e bisogna godersi il presente (e farlo bene)!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cerca di pensare al futuro, di essere realista e costruttivo. Dal punto di vista fisico, invece, meglio ascoltare il corpo e seguire una dieta equilibrata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi meglio evitare le polemiche, le discussioni inutili e i pettegolezzi. Cerca di amarti di più, di ascoltare il tuo corpo e di seguire solo i tuoi obiettivi: così trionferai, stanne certo!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Hai lavorato tantissimo e ora stai aspettando un ‘complimenti’, insomma un riconoscimento. Vedrai che presto arriverà, ma mi raccomando fatti valere perché tutti, forse, non conoscono il tuo potenziale!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Buone notizie perché stanno arrivando grandi soddisfazioni, che forse neanche ti aspettavi. Cerca di mantenere la calma e di ascoltare il tuo cuore!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi, più che mai, hai bisogno di un po’ di serenità. Sei in ottima forma fisica e ora stai iniziando a recuperare un po’ di terreno. Mi raccomando però, sempre massima cautela in tutto ciò che fai!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cerca di rilassarti, di evitare le discussioni e le polemiche. Non puoi avere sempre i sensi di colpa, devi andare avanti. E hai anche del lavoro da recuperare, ma non avrai problemi!

