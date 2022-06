Max Giusti senza filtri | Dopo la chiusura forzata, ora si gioca tutto: è in ballo il suo futuro

Il conduttore è pronto a tornare in pista con un programma di gran successo. Dopo l’addio ecco il grande ritorno di Max Giusti: è la sua volta

Si è fatto conoscere da gran parte del pubblico nelle sue molte esperienze televisive, come comico e come conduttore. I giovani e i più curiosi, però, han potuto vedere Max Giusti anche come concorrente di Pechino Express 2021, in coppia con Marco Mazzocchi, dove ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza e di forza.

Nelle ultime ore, Max Giusti ha annunciato il suo nuovo grande progetto, che lo vede impegnato in una grande ripartenza dopo la chiusura forzata e subita. È questa la sua grande occasione: lo vedremo su Rai2.

Max Giusti è pronto: torna “Boss in incognito”

L’ex concorrente di Pechino Express è pronto a fare il suo ritorno su Rai2. Per lui, infatti, è pronta la seconda stagione tutta italiana di “Boss in Incognito“. Qui, Max si intrufola all’interno di un’azienda italiana, fingendosi un neo assunto che deve imparare il lavoro. Così camuffato, ascolta le storie di ogni persona e scopre come funziona il lavoro ai livelli di produzione. Lo stesso, però, lo fa anche il capo dell’azienda: si camuffa e per qualche giorno sta tra i suoi dipendenti, per scoprirne pregi e difetti, storie e obiettivi.

Alla fine della puntata, il boss si svela e analizza con ogni lavoratore incontrato ciò che è successo. Il programma è estremamente emozionante poiché ogni lavoratore racconta la propria storia e il capo, sentendole direttamente dai propri dipendenti, si lascia trasportare dall’umanità del contatto persona a persona. Dopo una prima stagione di successo, Max Giusti è pronto a tornare con la seconda, sempre su Rai2.

È per lui una grande ripartenza. Proprio recentemente, infatti, Tv8 ha deciso di sospendere il suo programma, “Guess my age“, che aveva ereditato da Enrico Papi. Intervistato da TvBlog, Max Giusti ha spiegato che la causa non sta negli ascolti, sempre premianti, ma in una scelta della rete. “A quanto mi risulta, Tv8 ha deciso di sospendere Guess My Age per testare un nuovo titolo per l’access prime time”.

Per Max Giusti, quindi, Rai2 è la vera ripartenza. “Non ho contratti in esclusiva. Per il mio futuro tv sarà molto importante questo nuovo ciclo di puntate di Boss in Incognito“, ha ammesso. Per lui, quindi, è una vera e propria prova del fuoco: da questo programma emergerà la strada che percorrerà il suo futuro.

