L’oroscopo di Giugno 2022 e gli effetti per tutti i segni. In questo Giugno 2022 le cose sembrano riprendere a funzionare: dai primi giorni del mese Mercurio torna diretto e possiamo lasciarci alle incomprensioni e i problemi tecnici dell’ultimo periodo, sempre se ci siamo concessi il tempo di elaborarle. Mercurio viaggerà tra il Toro e il Gemelli, dove sarà poi raggiunto anche da Venere sulla fine del mese: è una ritrovata voglia di interazioni, socialità divertimento. Ci approcciamo agli altri con una vena curiosa, pronta al dialogo.

Proprio per questo la Luna Piena in Sagittario di metà mese implica un momento in cui mettere in discussione le proprie convinzioni. Considerato che nel corso del mese due pianeti lenti andranno retrogradi, alcuni temi meriteranno riflessione e revisione: Saturno retrogrado fino a ottobre ci aiuterà a rivedere i limiti che avevamo impostato, ma anche le responsabilità che ci siamo presi; Nettuno retrogrado fino a dicembre sarà una fase in cui tornare con i piedi per terra dopo tanto sognare e cercare un approccio più realista.

ARIETE – In questo giugno vogliamo vederti mettere il turbo, Ariete: non solo perché sei accompagnato da Marte e Giove nel tuo segno a ispirare crescita e azione, ma anche perché ci sarà effettivamente modo di esercitare le tue capacità. Il tema più grosso sembra ruotare ancora intorno alla gestione delle tue risorse, un po’ incerta e spesso impedita da figure esterne, forse per richieste o per limitazioni che possono pesare sulla tua autonomia finanziaria. È il momento di mettere dei limiti e questo sarà più semplice già dal 3 giugno con il moto diretto di Mercurio a chiarire come vuoi guadagnare e gestire le tue risorse. Il punto è chiedersi: quanto sono disposto a mettere in gioco e cosa voglio in cambio? Perché con Saturno retrogrado dal 4 ci sarà da rivedere i limiti che imposti con gli altri e le responsabilità che ti assumi nei gruppi e nelle amicizie.

Dal 13 giugno, comunque, con il ritorno di Mercurio in Gemelli migliorano le tue capacità comunicative e la tua produttività – segui il piano una volta che ti dai un ordine di priorità, e con la Luna Piena in Sagittario il giorno successivo sarà più chiare da quali dinamiche devi distaccarti per non avere ulteriori informazioni di disturbo. Dal 23 giugno Venere raggiunge il veloce Mercurio e potresti vedere le prime soddisfazioni, oppure trovare nuove interessanti interazioni e informazioni. In tutta questa attività non tralasciare comunque il tuo equilibrio interiore: dal 28 giugno Nettuno retrogrado rende più chiaro quali ostacoli stai ancora imponendo a te stesso e con la Luna Nuova in Cancro di fine mese diventa evidente il bisogno di coltivare la tua vita più intima e privata.

TORO – Hai attraversato non poche trasformazioni nell’ultimo periodo, Toro, per questo ora è il momento di ristabilire il tuo ordine di priorità e imparare a far sentire la tua voce. Nei primi giorni di questo giugno, infatti, Mercurio torna diretto proprio nel tuo segno a indicare maggior chiarezza nel pensiero e nell’esposizione che può aiutarti, più avanti, a far valere i tuoi meriti. Poco dopo però, dal 4 giugno, l’inizio di Saturno retrogrado apre una fase in cui rivedere le responsabilità di cui ti stai facendo carico sul lavoro. Sei sicuro che le cose debbano essere fatte per forza in un certo modo? Non dare per scontati i processi e trova il modo di ottimizzarli, anche perché nel limitarti e censurarti potresti trovarti molto ostacolato nella realizzazione dei tuoi progetti, forse perché ti sembra di non avere il tempo necessario per coltivarli, soprattutto tra il 18 e il 19 giugno.

Il tema più importante del mese sembra essere la gestione delle tue risorse: come vieni retribuito o ricompensato dei tuoi sforzi, come ti valorizzi e vieni valorizzato? La Luna Piena in Sagittario del 14 giugno è il momento ideale per chiudere debiti o conti in sospeso che limitano la tua autonomia e dal 23, con l’arrivo di Venere in Gemelli, potrai chiedere di più mostrando il meglio di te. L’importante sarà riuscire a sentirti abbondante con quel che hai: non peccare di avarizia, sfrutta ciò che hai a disposizione per raggiungere nuovi traguardi. Sul finire del mese, il 29 giugno, la Luna Nuova in Cancro indica il sopraggiungere di una nuova idea, probabilmente anche nell’ottica di essere più produttivo riuscendo comunque a goderti queste calde giornate estive.

GEMELLI – Questo giugno inizia con il desiderio di incontrare e coinvolgere nuove persone nelle tue imprese, ma è come se ci fosse ancora molto da riflettere sui tuoi veri obiettivi. C’è da chiedersi forse quanto effettivamente sei disposto a metterti in gioco in modo da non turbare il tuo equilibrio, ma dal 3 giugno con Mercurio che torna a camminare per il verso giusto sarà più facile fare chiarezza e con Saturno retrogrado ci sarà modo di rivedere i limiti che stavi imponendo sui tuoi progetti di istruzione o di viaggio. Insomma, è il momento di chiedersi se vuoi farlo davvero e perché pensi di non poterlo fare, ma potrai approfittare del ritorno di Mercurio nel tuo segno dal 13 giugno per trovare una fase più dinamica e comunicativa, in cui sviluppare la tua curiosità e confrontarti con le persone. Questo giugno è un periodo in cui sviluppare un pensiero individuale e trovare la tua autonomia, soprattutto con la Luna Piena in Sagittario il 14 in cui ci sarà da chiudere un capitolo relazionale – rivedendo le dinamiche oppure lasciandosi alle spalle una persona che ti sta limitando. Occhio tra il 15 e il 19, sono giorni in cui potresti trovarti confuso sui tuoi valori probabilmente per una situazione poco chiare sul lavoro. In quei giorni potresti notare quelli che sono gli ostacoli nei tuoi progetti che naturalmente non aiutano, ma dal 23 con l’arrivo di Venere nel tuo segno ti sentirai di nuovo a tuo agio con te stesso e con questa ritrovata sicurezza potresti creare connessioni. Il mese si chiude con una Luna Nuova in Cancro che sarà l’occasione perfetta per individuare nuove possibili occasioni di guadagno: quali traguardi sono raggiungibili? Concentrati sui dati concreti a tua disposizione.

CANCRO – I primi giorni del mese ti vedono impegnato sul lavoro, dove forse per nuove responsabilità che ti sono state date o per un recente cambio di posizione ti trovi a dover essere più deciso e combattivo, in questo sarà salvifico anche Mercurio che dal 3 giugno torna diretto a facilitare le comunicazioni con i gruppi e gli amici. Presto, però, sarà importante soffermarsi su ciò di cui hai bisogno tu: il ritorno di Mercurio in Gemelli dal 13 indica una fase più silenziosa e riservata, in cui mettere in prospettiva i tuoi blocchi interiori e riflettere su ciò che compone il tuo equilibrio psicologico. Dal 23 giugno ti sentirai finalmente pronto a onorare i tuoi bisogni con l’arrivo di Venere in Gemelli, dopo tante incertezze legate a quali percorsi – di viaggio o di istruzione – ti aspettano.

Sarà il caso anche di rivedere la tua routine e organizzare al meglio le tue giornate in modo da avere delle abitudini che ti aiutino nel processo: la Luna Piena in Sagittario del 14 giugno sarà un momento di grandi rivelazioni su questo. Finché il tuo sguardo è rivolto verso le richieste degli altri il rischio è di non riuscire a tracciare i giusti limiti per far sì che i tuoi bisogni e i tuoi spazi vengano rispettati – te ne accorgerai probabilmente tra il 18 e il 19 quando sarà necessario prendere una posizione più netta nei confronti delle tue conoscenze per proteggere ciò che hai. Non puoi più dispensare energie perdendo risorse che avresti potuto investire altrimenti e l’inizio di Nettuno retrogrado dal 28 chiederà uno sguardo realistico sul tipo di esperienze o percorsi di istruzione che pensi possano arricchirti. La Luna Nuova nel tuo segno di fine mese è il momento in cui concederti un nuovo inizio, sarà meglio tenere fede ai tuoi bisogni per sapere dove ti porterà il prossimo capitolo.

LEONE – Questo giugno si prospetta pieno di occasioni in cui metterti in gioco, ma è probabile che incontrerai alcune resistenze da parte delle persone a te più vicine. Il punto sarà capire da dove nascono queste frizioni: già dai primi giorni del mese potresti accorgerti ad esempio che, di fronte a nuove idee e progetti che vuoi portare sul lavoro, il tuo partner ti suggerisce di essere più cauto. In questo senso, non prenderla sul personale, ma cerca di appoggiarti ai dati concreti che hai a disposizione: del resto con Mercurio finalmente diretto dal 3 giugno le comunicazioni sul lavoro saranno più semplici, e potrai riacquistare un po’ di sicurezza. Potrebbe essere utile anche avere altri punti di vista, soprattutto dal 13 in avanti quando sarà più importante coltivare il tuo network e stringere nuove amicizie – chissà che non saranno chiarificatrici.

La Luna Piena in Sagittario del 14 giugno diventa l’occasione per cambiare le cose: sarà forse il momento di cambiare passatempi perché hai scoperto nuovi interessi con le tue amicizie, oppure chiudere un capitolo romantico con qualcuno che non stava andando da nessuna parte. Non hai più voglia di temporeggiare, arriva il momento di essere tu il primo a credere nella tua riuscita anche quando gli altri non riescono a vedere i tuoi successi – tema caldo soprattutto tra il 18 e il 19 del mese. Dal 23 con Venere in Gemelli i nuovi rapporti che stai stringendo sapranno darti maggiori soddisfazioni e potresti trovare delle bellissime situazioni per stare in compagnia, ma sul finire del mese con la Luna Nuova in Cancro si apre una fase più riflessiva. Dopo tanto correre arriva il momento di riposare, concentrarti sul tuo benessere psicologico, trovando tanta ricchezza anche nella solitudine.

VERGINE – Giugno inizia in maniera improvvisa ed elettrizzante, con un crescente desiderio di esplorare, espandere i tuoi orizzonti, viaggiare, oppure intraprendere un nuovo percorso di istruzione. Qualunque sia il tuo caso, questo sembra proprio l’incidente scatenante che avvia la vicenda – da principio sembra quasi che questo obiettivo sia continuamente ostacolato da intoppi, sabotaggi oppure una generale stanchezza fisica. Quando il tuo Mercurio torna diretto trovi maggior chiarezza rispetto il tuo percorso e decidi di muoverti comunque in quella direzione, proponendo piuttosto di rivedere la suddivisione dei compiti con i tuoi colleghi oppure di riorganizzare la tua routine in maniera più flessibile, come sembra suggerire l’inizio di Saturno retrogrado. Arrivi così intorno al 13 giugno con l’ingresso di Mercurio in Gemelli ad essere pronto a prendere iniziativa e dire davvero la tua sul lavoro, cosa che potrebbe presto portare a un upgrade e un conseguente rivedere la tua situazione abitativa.

Con la Luna Piena in Sagittario del 14 giugno, infatti, diventa evidente come nella tua vita privata non ci siano ancora le giuste condizioni per sviluppare i tuoi obiettivi e cerchi quindi di cambiare qualcosa. Questo cambiamento potrebbe ricevere qualche osservazione confusa da parte delle persone a te più vicine e potresti avere di nuovo la sensazione di sentirti continuamente impedito, ma con l’ingresso di Venere in Gemelli dal 23 giugno diventa più chiaro il tipo di valore che puoi attrarre e portare sviluppando le tue ambizioni anche grazie ai primi veri riconoscimenti. Potresti provare anche a stringere nuovi contatti e alleanze, soprattutto con la Luna Nuova in Cancro di fine mese che può indicare nuove amicizie o conoscenze.

BILANCIA – La tua voglia di fare sul serio e prendere un impegno concreto potrebbe non essere recepito nel modo migliore a inizio mese perché le tue proposte, accordi e richieste di chiarimenti sembrano rompere il romanticismo del legame che stai formando, ma dal 3 giugno con Mercurio che torna diretto sarà più semplice far capire le tue ragioni e raggiungere un punto di incontro. Da quel momento, con la compagnia di Saturno che inizia il suo moto retrogrado, potresti trovarti a mettere in discussione degli aspetti che stavi prendendo più alla leggera, magari ripensando il modo in cui ti poni nelle relazioni. Tra il 10 e il 12 del mese dovresti sentirti finalmente più tranquillo: l’accordo è finalmente chiarito e si può andare avanti.

Da qui ti vediamo alla ricerca di nuove esperienze: l’arrivo di Mercurio in Gemelli è un ritrovato desiderio di conoscere di più sul mondo, che può portarti a viaggiare o iniziare finalmente un percorso di istruzione sul quale hai temporeggiato lo scorso mese. La Luna Piena in Sagittario del 14 giugno è il momento in cui cambiare le tue convinzioni, sempre più incuriosito da nuove prospettive e possibilità. Via il vecchio e dentro il nuovo, anche se tra il 15 e il 17 questi progetti potrebbero sembrarti più difficili per un po’ di stanchezza fisica. Dal 23 comunque, con Venere che fa il suo ingresso in Gemelli, ti renderai conto di quanto hai da guadagnare con queste nuove esperienze e dal 28 potresti anche scegliere di sviluppare la tua routine dandoti degli obiettivi più realistici. Il mese si chiude con una Luna Nuova in Cancro: un nuovo inizio, probabilmente sul lavoro, frutto di ciò che hai imparato in questo mese di giugno.

SCORPIONE – Questo giugno inizia in maniera energica, cosa che ti aiuta a portare avanti il lavoro con costanza, anche se intanto sembrano esserci dei fraintendimenti con una persona a te vicina, probabilmente per via di discussioni riguardo la casa o la famiglia. Dal 3 giugno comunque Mercurio torna diretto e sarà più facile comunicare chiaramente i vostri reciproci bisogni, cosa che potrebbe portarti anche a ripensare il modo in cui volevi che fosse strutturata la tua situazione abitativa. Forse vuoi essere più flessibile e comprensivo, anche considerando che ti stai davvero rendendo conto di cosa è importante per le persone a te più vicine. È così che dal 13 giugno, con Mercurio in Gemelli, ti troverai più spesso a chiarire la tua posizione cercando un punto di incontro, o a stringere nuovi accordi probabilmente più convenienti per entrambe le parti.

La Luna Piena in Sagittario del 14 giugno è un momento in cui cercare di gestire meglio le tue risorse, o forse persino chiudere con un progetto che stava prendendo molti sforzi dando però poche ricompense e soddisfazioni. Sembra esserci ancora qualche discussione all’orizzonte, probabilmente tra il 18 e il 19 se non si è ancora raggiunto un accordo conveniente su come organizzarsi in casa, ma dal 23 giugno potresti finalmente avere i primi risultati degli accordi presi in precedenza. Mentre i tuoi investimenti e i tuoi sforzi iniziano a fruttare, potresti trovarti a dover rivedere i progetti creativi che hai tanto immaginato nei mesi scorsi cercando delle soluzioni più reali e concrete, ma non smettere di pensare in grande – con la Luna Nuova in Cancro di fine mese esci dalla tua zona di comfort, magari programmando nuovi viaggi o individuando percorsi e prospettive da approfondire.

SAGITTARIO – Se nei primi giorni del mese ti trovi affaticato e incostante per via dei troppi impegni presi, non preoccuparti – presto Mercurio torna diretto e sarà più semplice definire un ordine chiaro di priorità per smaltire la mole di lavoro. Il tema della routine è comunque centrale in questo giugno: con Saturno retrogrado dal 4 giugno vorrai rivedere gli impegni che hai preso e mettere in discussione le linee guida che ti eri dato per testare se non ci sia un modo più efficace di fare le cose. Sarà poi tra il 10 e il 12 giugno che saprai identificare che cosa vuoi davvero ottenere da uno stile di vita più sano e regolare. Così con la Luna Piena nel tuo segno il 14 potrai dire addio alla vecchia versione confusa e affannata di te, pronto a esporti e metterti in gioco con una nuova sicurezza.

Intanto, anche l’amore potrebbe giocare la sua parte: dal 13 Mercurio entra in Gemelli e troverai stimolanti le conversazioni con il partner, portando la vostra conoscenza a un nuovo livello. Con Venere che lo raggiunge il 23 ci troviamo davanti a uno scenario molto romantico, in cui godervi il tempo trascorso insieme e riconoscere il valore che portate nelle vostre vite. Alla fine, magari è anche per questo che volevi smaltire i tuoi impegni e trovare del tempo libero. La Luna Nuova in Cancro di fine mese è il momento in cui portare la relazione allo step successivo, oppure, su un piano più pratico, pensare a come unire le forze con qualcuno investendo in un progetto. Nel frattempo però, con Nettuno che inizia il suo moto retrogrado dal 28, sarà importante identificare ciò di cui hai davvero bisogno nella tua vita privata, senza perderti in sogni irraggiungibili o congetture.

CAPRICORNO – Nei primi giorni di questo giugno sembra che tu abbia molte cose da fare in casa, magari sei nel pieno dei rinnovamenti oppure stai cercando un nuovo alloggio, per questo anche se vorresti avere più tempo libero e tornare a divertirti, ti senti frenato dalla paura di spendere troppo. Almeno dal 3 giugno Mercurio torna diretto: diventa più facile organizzarti in modo da dedicare tempo al piacere e lo svago, potresti anche scegliere di riprendere delle conversazioni con una persona con cui ti stavi frequentando. Dal 4 giugno Saturno inizia ad andare retrogrado aprendo una lunga fase in cui avrai bisogno di riorganizzare le tue risorse e i tuoi asset. Perciò è possibile che il primo step riguarderà proprio l’organizzazione delle tue giornate: dal 13 giugno Mercurio entra in Gemelli e hai più chiare le priorità sulle quali definire i tuoi ritmi e prossimi impegni.

La Luna Piena in Sagittario sembra il momento in cui prendere consapevolezza dei tuoi pensieri limitanti, cercando da lì in avanti di lavorare sulle tue insicurezze e dare priorità al tuo benessere. Se questo è almeno in parte legato ai tuoi hobby o a una relazione romantica, tra il 18 e il 19 potresti sentirti più incerto sul da farsi sempre per paura di perdere tempo e risorse, ma dal 23 giugno Venere entra in Gemelli segnando una fase in cui è più semplice organizzarti e smaltire il lavoro arretrato, cosa che dovrebbe rendere più godibile anche il tempo libero. L’eterna lotta tra il dovere e il piacere ti attanaglia questo mese, ma se riesci a stabilire un ordine di priorità sostenibile per te, potrai concederti dei momenti di relax, meglio se in dolce compagnia. Così, la Luna Nuova in Cancro di fine mese potrebbe anche concretizzarsi in un nuovo legame duraturo.

ACQUARIO – Il mese parte velocissimo con delle giornate in cui ti senti e vuoi essere più produttivo e brillante. Vuoi eccellere, ma c’è un po’ di trambusto nella tua vita privata, probabilmente legato a delle discussioni in casa che ti fanno stare sulla difensiva e ti rendono molto rigido. Almeno dal 3 giugno Mercurio torna diretto e puoi trovare maggior chiarezza e capacità di comunicare i tuoi bisogni per risolvere queste questioni. Intanto, dal 4 giugno Saturno inizia il suo moto retrogrado e dovrai rivedere i motivi per i quali ti sei irrigidito così tanto ultimamente: c’è qualcosa che ti stressa? Qualcosa che puoi lasciar andare per alleggerire il peso sulle tue spalle? È importante che ti ritagli del tempo libero nel prossimo periodo, soprattutto dal 13 giugno con Mercurio che entra in Gemelli potresti trovarti con un maggior desiderio di conversazioni, divertimento e romanticismo.

Così, la Luna Piena in Sagittario del 14 giugno ti vede defilarti da quei gruppi di amici che portavano solo negatività, preferendo dei contesti più rilassati e dal 23, con Venere in Gemelli, questo potrebbe trasformarsi in qualche incontro romantico. C’è tanta voglia di legami e voglia di divertimento, ma da principio potresti prenderlo solo come un modo per evadere della realtà, perché stai scappando dalle tue responsabilità. È verso la fine del mese che sembri trovare un equilibrio in questo senso: finalmente puoi davvero goderti il tempo libero e con la Luna Nuova in Cancro del 29 giugno potresti anche trovare ispirazione per iniziare delle nuove, più sane, abitudini.

PESCI – L’inizio di questo giugno sembra quasi che le parole non riescano a uscire di bocca: non trovi uno spazio per dire la tua, nonostante ci sia l’intenzione, ma a bloccarti sono soprattutto le tue insicurezze, forse perché non ti senti abbastanza preparato. Con Mercurio che torna diretto trovi finalmente il modo per costruire un discorso, ritorna un senso di curiosità, voglia di fare e interagire – non avere paura di comunicare apertamente. Questo è possibile soprattutto se, durante Saturno retrogrado, provi a guardare con occhi diversi i limiti che avevi messo per preservare il tuo equilibrio interiore: magari nei mesi scorsi hai cercato di rafforzarti e mettere una corazza per non essere ferito, ma è importante in questa fase lasciarti libero di esplorare anche i temi più oscuri e profondi.

Con Mercurio che entra in Gemelli diventa importante comunicare attivamente i tuoi bisogni, soprattutto con le persone a te più vicine, ma tra il 15 e il 17 giugno potresti faticare a trovare le parole giuste – magari vuoi confidarti e parlare di qualcosa di importante per te, ma per paura di essere frainteso provi a indorare la pillola. La situazione dovrebbe migliorare intorno al 23, con Venere che entra in Gemelli ti sentirai molto più a tuo agio nella tua vita privata. Intanto, la Luna Piena in Sagittario del 14 giugno è un momento in cui chiudere un capitolo nel tuo sviluppo lavorativo, magari per un cambio di posizione o perché hai bisogno di modificare alcune dinamiche. Proprio in quei giorni noterai come l’aver imparato a dire la tua sta dando i suoi frutti – anche se, sotto sotto, continui a dubitare delle tue capacità. Sciogliti, esplora, non metterti da solo i bastoni tra le ruote: il 29 giugno abbiamo una Luna Nuova in Cancro che apre una fase da vivere con spontaneità e leggerezza.

