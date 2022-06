convocazione-urgente-per-guendalina-tavassi,-l’isola-ha-dato-i-suoi-frutti:-nuova-avventura-in-tv

Guendalina Tavassi: si profila per lei un’opportunità bomba, l’appello dei fan è inequivocabile, gran ritorno su Canale 5.

La verace Guendalina Tavassi ha da poco abbandonato il reality di Ilary Blasi, dopo aver declinato la proposta della produzione di estendere la sua permanenza in Honduras fino alla fine di giugno. La spumeggiante influencer ha infatti preferito fare ritorno in Italia per poter riabbracciare i figli ed il fidanzato, lasciando così orfano il format di una personalità esplosiva.

Guendalina era inoltre in pole-position per la vittoria del survival-game, e i fan de “L’Isola” ne lamentano a gran voce l’assenza. La conduttrice Barbara D’Urso, fiutando il suo potenziale televisivo, l’ha ingaggiata nel ruolo di opinionista a “Pomeriggio 5”, ma per l’influencer potrebbero schiudersi porte ben più prestigiose…

Guendalina Tavassi al GF Vip 7? L’appello del pubblico è un segnale chiarissimo

L’influencer romana è stata uno dei volti del “Grande Fratello 11“, qualificandosi come una protagonista indimenticabile del format, soprattutto grazie alle sue catfight e alle lapidarie prese di posizione. L’edizione in cui ha militato vedeva al timone del programma la conduttrice Barbara D’Urso, che l’ha recentemente voluta nel suo parterre di “Pomeriggio 5”. I buoni rapporti tra la mattatrice e Guendalina potrebbero rappresentare un inestimabile biglietto da visita per entrare di diritto nella versione “Vip” del reality di Alfonso Signorini. I fan di Guendalina non hanno alcun dubbio: la sua presenza all’interno del format animerebbe notevolmente le dinamiche nella casa di Cinecittà, portando una ventata di freschezza agli spettatori.

Io adoro Guendalina Tavassi mi domando perché @alfosignorini non ha chiamato lei al GF VIP invece di altri 🤔BAH#Isola

E una grande donna e ultimamente ha passato tanto col padre dei suoi figli se non sapete INFORMATEVI — Filippo Vismara (@filippo_vismara) April 1, 2022

La stessa influencer aveva rivolto un appello ad Alfonso Signorini nel 2021 alla vigilia dell’ultima edizione, dichiarando: “Stavo Vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare. Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me. Io sono da GF ragazzi, è inutile, posso stare antipatica, simpatica, ma comunque posso stare qualcosa. Invece ci sono persone che se chiamano i licheni o i molluschi era meglio…”

Guendalina aveva inoltre aggiunto. “Non dico nulla sui personaggi che hanno preso prima, anche se io autore avrei preso altri. Ma prendere persone che erano nelle mia edizione… oppure prendere persone che hanno denigrato il GF… Prendete me dai, su prendetemi! Noi da casa vogliamo vedere qualcosa. Il prossimo casting penso che lo faranno a Villa Arzilla. Nulla contro le persone grandi, ma vogliamo un po’ di pepe. Invece persone buttate sul divano, chi canta, chi non fa nulla. Se fossi un autore avrei fatto subito il numero mio. Un litigio, una risata, un qualcosa, almeno io faccio tante cose. Nel mio GF non dormivo mai e facevo sempre qualcosa. Qui prendono nuovi concorrenti e chi prendono? Domani ci becco anche il portiere di casa mia. Ok sto rosicando, lo dico, anche perché hanno preso ex gieffini che non meritavano“.

Alfonso Signorini deciderà di dar finalmente retta alle suppliche dell’ex naufraga?

