“che-caz***o-fai”,-filippo-facci-e-di-pietro,-il-clamoroso-scontro-in-bagno-in-tribunale

Mezz’ora di intervista per raccontare Filippo Facci. “Non sono dannunziano, sono wagneriano”. La penna di Libero si confessa a Mowmag sul filo dei ricordi, del sarcasmo, dell’imperscrutabilità. E tanti aneddoti, tra il commovente e l’esilarante. Lo spunto è il suo ultimo libro, Odio tutti. Odio questa epoca, con occhiello che è tutto un programma: “Il giornalista più rissoso e pericoloso d’Italia”.

Sigaretta in bocca, sguardo ora spiritato ora sornione, regala giudizi tranchant sui colleghi, da Nicola Porro (“Mi ha fatto uno sgarro imperdonabile”) a Luca Telese (“Per me non è mai stato niente”). Parla di dolore, senza schermi (dalla mamma morta al padre malato e andatosene per eutanasia). E snocciola un paio di incontri mozzafiato con due personalità che, a modo loro, hanno segnato la storia dell’Italia.

Facci intervistato da MowMag: guarda qui il video

Il primo è Antonio Di Pietro, la toga-simbolo di Tantentopoli e Mani Pulite, una degenerazione manettara che Facci considera una pagina nera nella storia d’Italia. “Nel processo a Brescia, durato nove ore, ci incrociamo in bagno. E succede che per uscire uno doveva cedere il passo all’altro perché il passaggio era troppo stretto. Entrambi acceleriamo, io di più, gli tiro una spallata e lo schianto contro una porta di vetro. Lui urla: ‘Che caz***o fai’. Io gli rispondo: ‘Che caz***o, non mi toccare“. L’altro, ovviamente, è Silvio Berlusconi: “Mi avevano detto tutti che fosse molto formale, che non gli piacevano le barbe, di andare ben vestito… Tutte caz***e. Ero in una delle sue ville ad aspettarlo, a un certo punto vedo una figura bianca avvicinarsi e penso: chi è questo… Si avvicina, si avvicina ed era lui! Scaz***to, senza presentazioni e convenevoli, la prima cosa che mi dice è: ‘Facci Facci, non mi tira più l’uccello‘”.