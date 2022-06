“A un passo dal ritiro!”: allarme rosso a l’Isola dei Famosi, non può più restare

Fiato sospeso nelle ultime ore a l’Isola dei Famosi: uno dei protagonisti è ad un passo dall’abbandonare il reality.

La conduttrice Ilary Blasi deve affrontare un’eventualità davvero spiacevole: uno dei suoi naufraghi di punta avrebbe vita breve all’interno del suo survival-game di Canale 5. Durante l’ultima puntata i naufraghi sono apparsi piuttosto stanchi e nervosi, e molti di loro sono reduci da diversi ricoveri in infermeria.

L’esposizione alle intemperie, la privazione di cibo, gli insetti e le faticose prove fisiche hanno lasciato pesanti strascichi su alcuni di essi: uno in particolare sta meditando di fare addirittura ritorno nel Belpaese.

Roger Balduino fuori dall’Isola dei Famosi? Ecco cosa sappiamo

Il giovane modello brasiliano Roger Balduino si è fatto conoscere sin dalle prime battute per la sua prestanza fisica e per le naturali attitudini alla leadership del gruppo. La sua storia con Estefania Bernal ha rappresentato un focolaio di continui rumors e pettegolezzi in rete: di fatto, la relazione è al momento solo un lontano ricordo.

Estefania e Roger, infatti, si sono lasciati in malo modo: la modella ha infatti agevolato il suo trasferimento a Playa Sgamatissima, attribuendogli il suo voto in sede di nominations. La settimana trascorsa in solitudine sul minuscolo atollo ha ulteriormente provato Roger: come dichiarato in collegamento a Ilary Blasi, le sue condizioni fisiche sono peggiorate notevolmente.

Roger si è infatti ferito ad una caviglia, fino quasi a non riuscire a deambulare, e lamenta anche un dente rotto. Anche le sue mani non versano in buono stato: il naufrago si è procurato diverse dolorose scottature. La produzione ha perciò deciso di ricoverarlo in infermeria per permettergli un rapido recupero, ma il modello potrebbe non proseguire la sua avventura in Honduras. Rivela Davide Maggio: “L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco”.

Sarà l’inviato Alvin a mettere il pubblico al corrente il pubblico del destino di Roger: sarebbe certamente un peccato che il modello mollasse ad un solo mese dalla finale!

