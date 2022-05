Oroscopo Barbanera di mercoledì 1 maggio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Novità in vista per le finanze personali, potrete così appianare eventuali debiti o situazioni tenute in sospeso, ed elaborerete programmi nuovi per il futuro.

Toro (21/4 – 20/5) – Giornata in cui avvertirete che gli obblighi quotidiani potrebbero incidere sulla vostra spontaneità e sullo stato d’animo. E vorrete liberarvene velocemente.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la Luna nel segno quadrata a Nettuno e in trigono a Saturno, risentirete di repentini alti e bassi. Il primo a farne le spese sarà probabilmente il partner.

Cancro (22/6 – 22/7) – A causa di Plutone in opposizione, se una questione non vi convince, non prendetela in carico e lasciate che siano altri ad assumersene la responsabilità.

Leone (23/7 – 23/8) – Forse la risposta di lavoro che aspettate con trepidazione sarà ritardata da Saturno, ma Giove continua a proteggervi: arriverà e vi renderà euforici.

Vergine (24/8 – 22/9) – La Luna si diverte a pizzicarvi, e il vostro umore si fa grigio. Ma fortunatamente un amico vi verrà in aiuto con un invito e una chiacchierata costruttiva.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Belle soddisfazioni sul fronte professionale. Grazie a Saturno bendisposto, riceverete dimostrazioni di stima per la vostra costanza, assiduità e coerenza.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Utilizzando il vostro estro e l’inventiva per risolvere gli imprevisti che Urano contro si diverte a crearvi, tutto sembrerà più semplice da affrontare.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna e Nettuno sfavorevoli vi rendono un po’ troppo scettici e dubbiosi. Non esitate a ricercare la compagnia dei vostri cari, i soli capaci di rassicurarvi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Venere e Urano che transitano nell’amico Toro potrebbero preparare una bella sorpresa per i single che sono in attesa del grande incontro della vita.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per merito della Luna in Gemelli che fa l’occhiolino a Saturno nel vostro cielo, nella coppia preferirete condizioni che diano la sicurezza della continuità.

Pesci (20/2 – 20/3) – Con la Luna in quadratura a Nettuno, incontrerete persone affascinanti con le quali vi scambierete belle emozioni, ma non fate sogni ad occhi aperti.

L’articolo Oroscopo Barbanera di mercoledì 1 maggio: le stelle di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.