Mediaset | “Non voglio pregare nessuno”: frecciatina infuocata, il conduttore se ne vuole andare

Un noto volto di Mediaset ha ammesso la propria volontà di aria nuova e le sue parole sono inequivocabili. Potrebbe cambiare tutto

Come ogni fine anno lavorativo, anche in questi giorni si stanno chiudendo molti programmi della programmazione autunno-inverno. Le ultime puntate son quindi ricche di ringraziamenti, di saluti e di promesse per il futuro, nello stesso ambiente o in un altro programma. Sono questi i giorni in cui si inizia a progettare la prossima stagione televisiva, con le reti in ricerca di nuove idee e i conduttori di nuovi ambienti, più stimolanti o più interessanti.

Nelle ultime ore, un noto volto di Mediaset si è lasciato andare a una lunga intervista in merito al proprio anno lavorativo, che si sta per concludere. Il conduttore, però, ha svelato un retroscena importante: vorrebbe cambiare aria. Il suo futuro è in Rai?

Mediaset, Teo Mammuccari sta pensando all’addio

L’ultima edizione de Le Iene è stata caratterizzata da grandi e importanti novità. La prima su tutte è stata quella dell’arrivo di Belén Rodriguez. La showgirl, per niente nuova alla conduzione poiché al timone già di diversi programmi, si è però cimentata in questo ruolo del tutto inedito, a metà tra la presentazione e il giornalismo. Al suo fianco un altro grande volto della televisione italiana, nonché pilastro delle reti d’intrattenimento Mediaset: Teo Mammuccari.

Il conduttore, a fine stagione de Le Iene, si è lasciato andare a una lunga intervista per TvBlog, dove ha parlato proprio della scelta di essere affiancato da Belén. Ad aver voluto lei è stato proprio lui, che l’aveva conosciuta negli ambienti di “Tu sì que Vales!“. Qui aveva notato la sua simpatia e padronanza del palco e, quando Davide Parenti gli ha proposto la conduzione de Le Iene, lui ha a sua volta proposto lei.

Proprio durante l’intervista, però, Teo Mammuccari ha anche svelato i suoi desideri per il futuro. Il comico e intrattenitore, infatti, non si vede ancora pienamente realizzato e desidera qualcosa di suo: “Oggi vorrei fare un programma pieno di tante cose mie, lo chiedo sempre“, ha rivelato. Il conduttore, però, ha anche ammesso di non voler pregare nessuno: la televisione di oggi, secondo Mammuccari, è piena di format comprati all’estero su cui si va sicuri. “Quando illustro delle novità le persone si impauriscono, nonostante i miei numeri siano stati sempre eccellenti”.

Nel finale, poi, Teo Mammuccari si è aperto a un po’ più di speranza, sottolineando che magari i suoi desideri si avvereranno e qualcosa arriverà. “Ho anche proposte fuori da Mediaset, ma mi dispiacerebbe lasciare l’azienda, mi ha cresciuto. Sono convinto che prima o poi mi daranno l’opportunità di fare altro“.

