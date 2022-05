“Lei non c’entra niente”: love story in fumo per Blanco, la verità mai detta prima

Blanco, ecco i retroscena della sua relazione: a parlare è l’ex fidanzata, le sue rivelazioni fanno chiarezza sulla rottura.

Il giovane Blanco è reduce dal successo di Sanremo, in cui ha trionfato con Mahmood grazie al melodico brano “Brividi“. I due performer hanno calcato anche il prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest, schivando la vittoria, ma incantando il pubblico della kermesse canora.

Il cantante è stato nelle ultime settimane al centro di numerose indiscrezioni: in primis, circa la rottura con la storica fidanzata bresciana Giulia Lisoli. I due avevano festeggiato assieme la vittoria a Sanremo, salvo poi annunciare un repentino breakout. Dopo giorni di silenzio, in cui Blanco è stato anche avvistato in compagnia della ballerina Martina Valdes, Giulia ha confidato le sue impressioni in un video di Tiktok. Ecco i retroscena sulla sua relazione.

Giulia Lisoli su Blanco: “Non ne parlerò più”

La rottura tra Giulia e Blanco ha originato uno tsunami di rumors che ha travolto entrambi, ammette l’ex fidanzata, e lei avrebbe di gran lunga preferito riservatezza e anonimato. “È stato un periodo difficile“, confessa. “Anzi, a dir la verità, volevo chiudere totalmente tutti i social, però ho pensato che nella vita succede… Vai avanti e basta.”

A proposito dell’ex fidanzato, Giulia dichiara: “Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui star bene. Ormai l’ho superata, sto bene. Il video che ho messo io era anche un po’ di ironia, mi son messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento, ma non è un attacco a niente, anzi… Lei (Martina Valdes, n.d.r.) non c’entra assolutamente niente.“.

Giulia ha addirittura preso le difese della nuova compagna di Blanco, argomentando: “… ‘Quell’altra’, a parere mio, ha anche un nome e un certo tipo di rispetto, perché lei non c’entra niente nella nostra vecchia relazione. Mi dispiace anche che la gente abbia una forma di cattiveria verso questa persona…“.

In merito alla rottura, Giulia ha voluto chiarire definitivamente: “Blanco non mi ha tradita, mettiamolo in chiaro! È andata com’è andata. Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più…“. Sembra che l’ex fidanzata di Blanco abbia superato la rottura con maturità e lucidità del tutto ammirevoli, e non possiamo che augurarle di ritrovare la completa serenità, dopo la bufera mediatica in cui è stata trascinata.

The post “Lei non c’entra niente”: love story in fumo per Blanco, la verità mai detta prima appeared first on Ck12 Giornale.