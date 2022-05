“Ho problemi di infertilità”: Serena Bortone impietrita, raccoglie una confessione dolorosa

La conduttrice Serena Bortone affronta in diretta un tema delicatissimo: la commozione inonda lo studio di Rai 1.

La mattatrice di Rai 1 Serena Bortone rappresenta l’appuntamento fisso del primo pomeriggio per milioni di spettatori con il suo “Oggi è un altro giorno”. La bionda giornalista regge con piglio deciso il timone del programma, ospitando una vasta schiera di ospiti più o meno celebri, affrontandone anche i demoni e ricordi dolorosi in diretta.

Nell’ultima puntata, è toccato alla figlia d’arte Guenda Goria. La giovane pianista vanta circa 160.000 follower su Instagram, ed è felicemente fidanzata con il videomaker ed attore Mirko Gancitano. Tuttavia, il suo presente reca delle ombre, e Guenda ha condiviso le sue spine nel cuore con Serena Bortone, svelando una verità del tutto inaspettata.

Guenda Goria condivide il suo segreto con Serena Bortone

Guenda e la madre, Maria Teresa Ruta, sono comparse in coppia nello studio di “Oggi è un altro giorno”, in modo da rendere agli spettatori un’intervista doppia. Madre e figlia hanno ripercorso le tappe del loro passato: in particolare Guenda ha raccontato di aver sofferto in età infantile per i contrasti tra i genitori. In particolare, addebita alla madre qualche responsabilità in merito: “Quello che secondo me non ha saputo fare è stato fare un passo indietro per dare la priorità alle esigenze dei figli. Ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già stato un papà che si era allontanato”.

Nonostante siano passati anni da quello stato d’animo desolante, Guenda ora deve fare i conti con un altro ostacolo. Nonostante l’appagante fidanzamento con Mirko Gancitano, con cui medita di sposarsi, Guenda rivela di soffrire di endometriosi. Tale patologia potrebbe contrastare il suo desiderio di maternità, come lei stessa confessa a Serena Bortone. La patologia non le impedisce però di sperare: “Nonostante la mia malattia crea un po’ di infertilità in più rispetto alle altre ragazze io spero di diventare mamma presto…“.

La giovane pianista ha davanti a sé un futuro luminoso: la sua coppia appare solida ed affiatata, e i rapporti con Maria Teresa Ruta ed il padre, Amedeo Goria, si sono con il tempo distesi. Le auguriamo ovviamente tutto il meglio per gli anni a venire!

