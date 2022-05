“che-figura!”:-cartellino-rosso-per-ilary-blasi,-gaffe-mostruosa-in-diretta

Scivolone impressionante in diretta per la conduttrice Ilary Blasi: il pubblico più attento l’ha colta in fallo.

L’ultima puntata de “L’Isola dei famosi”, andata in onda sola una manciata di ore fa, ha riservato i consueti colpi di scena agli spettatori del reality. O forse no. A rilevare una gigantesca anomalia è stato il pubblico stesso del format, che non si è lasciato sfuggire uno spoiler in piena regola dalla bionda conduttrice Ilary Blasi.

I sospetti si fanno largo tra i fan del programma: le eliminazioni sono pilotate? Vediamo cos’è successo.

Ilary Blasi preannuncia l’eliminato del televoto flash: è bufera sui social

L’eliminato canonico dell’ultimo prime time dell’isola si è rivelato essere il conduttore Marco Maccarini, dopo un testa a testa con la soubrette Lory Del Santo. Maccarini è stato quindi estromesso da Playa Palapa, dopo aver omaggiato Estefania Bernal del rituale Bacio di Giuda. La conduttrice ha in seguito lanciato un secondo televoto flash, con grande scorno dei naufraghi sopravvissuti al primo.

Nel corso della puntata, Ilary Blasi si è collegata con Roger Balduino da Playa Sgamatissima, ripercorrendo con lui la settimana appena trascorsa in solitudine sul minuscolo atollo. Dato che le condizioni fisiche del naufrago lasciavano a desiderare, la conduttrice gli ha preannunciato che ben presto avrebbe avuto compagnia, suggerendo esplicitamente i nomi di Marco Maccarini e di Pamela Petrarolo. Quest’ultima, però, risultava essere ancora in ballottaggio al televoto flash.

I fan del reality sono esplosi su Twitter: Ilary Blasi aveva compiuto uno spoiler in piena regola, spifferando il nome del secondo eliminato ben prima della chiusura ufficiale delle votazioni. La conduttrice, resasi conto della gaffe, ha cercato di aggiustare il tiro dopo la pubblicità, adducendo il pretesto di un lapsus. De-facto, è risultata proprio Pamela Petrarolo la sconfitta al televoto, e ha puntualmente raggiunto Roger assieme al compagno Marco Maccarini. Il pubblico si chiede a ragione: i televoti del programma sono pilotati? Le preferenze del pubblico hanno un valore, oppure ogni cosa è già pianificata dalla produzione? Ecco a voi i pensieri del pubblico:

Ilary Blasi ha appena spoilerato l’eliminazione di Pamela Petrarolo a televoto aperto? ✈️ #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 30, 2022

Le polemiche sono quanto mai giustificate: potrebbe infatti trattarsi di una clamorosa coincidenza, ma le circostanze appaiono quanto mai sospette. La produzione del reality sceglierà di rimediare al danno d’immagine con una dichiarazione in merito? Ai posteri l’ardua sentenza.

The post “Che figura!”: cartellino rosso per Ilary Blasi, gaffe mostruosa in diretta appeared first on Ck12 Giornale.