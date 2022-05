caldaie-a-gas,-attenzione:-le-nuove-norme-potrebbero-costarvi-sanzioni-pesantissime

Sono state introdotte nuove norme sull’uso della caldaie a gas: ecco quali sono le regole da seguire secondo l’Unione Europea.

Le caldaie a gas sono da molti anni lo strumento essenziale in casa per garantire un riscaldamento costante dell’edificio durante i freddi invernali, oltre che per provvedere ad una confortevole igiene personale e degli ambienti.

Quest’ormai storico dispositivo nei prossimi anni vedrà la sua funzione ridursi al minimo, fino a scomparire del tutto dalle case di tutti gli italiani. L’Unione Europea ha infatti emanato una serie di direttive atta a riporlo nel dimenticatoio degli usi popolari, per favorire l’avvento di fonti di energia alternative. Ecco cosa bisogna sapere.

Caldaie a gas, nel 2029 saranno bandite dalla circolazione

Nei prossimi 7 anni l’Unione Europea ha l’obiettivo di ridurre gradualmente l’impiego delle caldaie a gas, si legge sulle linee guida contenute nel pacchetto RePower Eu. Questo provvedimento mira ad abbassare del 5% la domanda di gas e petrolio, e a incentivare la diffusione delle pompe di calore e degli impianti geotermici e solari nelle strutture pubbliche.

Il documento recita: “È necessario inasprire i requisiti del sistema di riscaldamento nazionale per gli edifici esistenti affrontando importanti ristrutturazioni e sostituzioni di caldaie e collegamento a sistemi di teleriscaldamento efficienti in aree densamente popolate . Ciò funzionerebbe di pari passo con la definizione di limiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi per i sistemi di riscaldamento a livello dell’UE“.

Il termine per tale provvedimento è fissato entro il 2029, dando perciò la possibilità ai cittadini di organizzarsi autonomamente in adempienza a quanto imposto dall’Unione Europea. Saranno inoltre introdotti divieti nazionali per le caldaie a combustibili fossili negli edifici esistenti e di nuova costruzione, e stabiliti nuovi requisiti di eco-sostenibilità per le pompe di calore in commercio. Gli Stati membri si occuperanno di informare correttamente la popolazione, attuando massive campagne di sensibilizzazione, unitamente a inevitabili bonus per riformare l’impianto energetico di casa propria.

I pannelli solari avranno prevedibilmente larga diffusione, soprattutto nelle strutture pubbliche: è ancora in forse la coercizione da parte della Istituzioni ad installarli in edifici preesistenti all’emissione della normativa. Il dato certo è che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno esserne dotati: seguiremo con attenzione l’evolversi della normativa in materia.

