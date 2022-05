Attenzione all’Insonnia, può creare gravi danni: usa questo rimedio efficacissimo senza farmaci

L’insonnia può provocare gravi danni al nostro organismo. Esiste un rimedio naturale e fai-da-te per sconfiggerla.

L’insonnia è una condizione assai diffusa, e affligge miliardi di persone al mondo. Essa può provocare gravi ripercussioni nella nostra vita quotidiana: dalla predisposizione all’obesità, alla mancanza totale di concentrazione. Anche il metabolismo energetico ne viene influenzato, causando degli scompensi a livello psichico e fisico.

Nonostante siano in commercio numerosi integratori naturali e farmaci dedicati, qui di seguito troverete un rimedio assolutamente efficace e fai-da-te. Tutto ciò che vi occorre è un luogo tranquillo e buio, e la volontà a ritagliarvi uno spazio esclusivo per voi stessi.

Combattere l’insonnia senza farmaci si può: ecco come

Quante volte vi è capitato di fissare il soffitto per ore, angosciati dal ticchettio dell’orologio e dalla sveglia incombente? Questa casistica è assai diffusa: l’insonnia infatti può essere generata e favorita da vari fattori. La principale responsabile è la genetica; segue a ruota uno stile di vita stressante, frenetico e disordinato. Un altro fattore di rischio è il consumo sistematico di cibi e bevande nervini, come ad esempio il caffè e il cacao. Anche l’esercizio fisico a tarda sera, o la visione di un film thriller, possono inficiare la vostra qualità del sonno. Va da sé che anche alcune patologie psicologiche e psichiatriche favoriscono l’alterazione del ritmo sonno-veglia: in questi casi è bene ricorrere all’aiuto di uno specialista.

Una volta sgombrato il campo da eventuali agenti di disturbo ed abitudini scorrette, possiamo intervenire con un’operazione molto semplice, e che richiede solamente un luogo tranquillo e buona volontà. Si tratta dell’efficace pratica del training autogeno: ne avete sentito parlare?

Training autogeno: un esercizio contro l’insonnia

Il training autogeno favorisce il recupero del rilassamento mentale e corporeo, aiutando il soggetto a ritrovare la sua innata predisposizione alla calma e al sonno ristoratore. Un esercizio che potete provare senza l’aiuto di terzi è il seguente. Sdraiatevi su una superficie comoda e confortevole, come per esempio il letto, oppure il divano. Procedete a profondi respiri, inspirando a pieni polmoni, e rilasciando l’aria lentamente, fino ad emettere gli ultimi sbuffetti con delicati colpi di diaframma. Abbiate cura di concentrarvi esclusivamente sulla respirazione, e sulle sensazioni del vostro organismo.

In seguito, chiudete gli occhi, e cominciate a visualizzare le estremità del vostro corpo (mani e piedi) irradiate da un calore sui toni del rosso o dell’arancione. Una volta percepito il tepore, immaginate che questa colata calda si ramifichi lentamente e gradualmente su tutti gli arti, colorando il vostro intero corpo, fino al petto e alla testa. Una volta completata tale procedura, vi sentirete pesanti e completamente rilassati: provate a cedere alla sensazione di abbandono, sgombrando completamente la mente da pensieri disturbanti. Questo esercizio va effettuato con calma, e può richiedere diversi minuti per visualizzare correttamente quanto suggerito sopra.

Tale pratica è estremamente efficace, e viene utilizzata anche da sportivi ad alto livello e da guru della meditazione. Evitate con cura luci o rumori molesti, e predisponetevi al relax più avvolgente, provare per credere: i risultati vi stupiranno!

