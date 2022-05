Supplementari mozzafiato: il Monza è in Serie A, stagione da urlo per Berlusconi e Galliani

Una stagione da incorniciare. Per Silvio Berlusconi la stagione 2021-2022 è da ricordare: il Monza in serie A e il Milan campione d’Italia. Questa sera il Cavaliere e Adriano Galliani hanno scritto un’altra pagina storica del calcio. Dopo una partita serratissima, la finale dei play off di Serie B ha mandato il Monza nella massima Serie.

I toscani in vantaggio per 2-1 sono poi stati raggiunti dal Monza che aveva ipotecato la A. Ma a pochi minuti dalla fine, all’ultimo respiro, il Pisa ha acciuffato il 3-2 che ha portato i toscani ai supplementari. Ed è proprio nel primo tempo supplementare che il Monza, al 96esimo con un gol di Marrone raggiunge il 3-3 che, grazie al 2-1 dell’andata, permette di staccare il biglietto per la A. Ma il Monza, sulle ali dell’entusiasmo, trova anche il 4-3 con Gytkjaer.

Festa completa. Sugli spalti, in tribuna a Pisa, anche il presidente Berlusconi che ha esultato per questa impresa storica, degna della tradizione vincente del Cavaliere. Il prossimo anno dunque assisteremo a Monza-Milan, due pezzi di cuore del Cav in uno solo match. E ora si pensa già al futuro: Galliani vuole portare Belotti a Monza per fare un campionato di A da protagonista.