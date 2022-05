sorpresa-gf-vip,-“sta-nascendo-una-nuova-coppia”:-spunta-l’indizio-che-li-smaschera

Un ex volto del “GF Vip” torna al centro di insistenti rumors: il gesto sui social non è passato inosservato, nuova coppia in vista?

Il “GF Vip” è stato spesso una fucina di passioni e relazioni tra i protagonisti del noto format di Canale 5. Negli anni molte coppie di vipponi sono nate sotto le telecamere; alcuni di essi sono usciti dalla casa di Cinecittà mano nella mano, altre sono scoppiate ben prima del termine del programma.

Un’ex protagonista del reality sta nelle ultime ore fomentando insistenti rumors nel web: anche i Vip si scambiano tra loro like tattici e carinerie ambigue sui social: vediamo di chi si tratta.

Paola Di Benedetto: l’ex vincitrice del GF Vip ha un filarino con Rkomi?

La modella vicentina Paola Di Benedetto ha esordito giovanissima sul piccolo schermo. Dopo aver militato in alcune TV locali, è approdata alla kermesse di Miss Italia, impersonando in seguito la figura di “Madre Natura” nel programma “Ciao Darwin“. Ha inoltre partecipato alla tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, arrivando poi a trionfare nell’edizione del 2020 del “GF Vip“.

Ad un anno dalla rottura con il cantante Federico Rossi, la modella veneta sembra aver messo gli occhi su un altro performer in questi giorni sulla cresta dell’onda. Si tratta del rapper milanese Rkomi, assurto ulteriormente agli onori della cronaca dopo la sua investitura come ultimo giudice della prossima edizione di X-Factor. Il cantante affiancherà infatti Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini nell’oneroso compito di valutare i talenti in gara.

Nelle ultime ore gli utenti dei social più attenti hanno segnalato all’esperto di gossip Amedeo Venza alcune, succose, indiscrezioni. A quanto emerge dagli screenshot, Paola Di Benedetto e Rkomi si seguono a vicenda, apponendo like alle rispettive foto, e scambiandosi cuoricini assai sospetti.

E ancora:

Alfonso Signorini può stappare lo champagne e ordinare i confetti? Chi vivrà, vedrà: del resto, i due protagonisti dei rumors non si sono ancora sbilanciati in merito. Monitoreremo attentamente l’evoluzione dei rapporti tra Paola e Rkomi. Nel frattempo, i fan si scatenano su Twitter:

Rkomi potevi avere me invece hai scelto Paola Di Benedetto, questa non te la perdono pic.twitter.com/cz5tAzx486 — CaMilla👽 (@camillayass) May 26, 2022

ma quindi paola di benedetto e rkomi ufficialmente nuova coppia pic.twitter.com/C6xKCAxlZR — mat (@justtmat) May 28, 2022

E voi, che ne pensate della nuova presunta coppia?

