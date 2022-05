Sanremo | “Qualcosa di pazzesco!”: svolta imprevedibile dopo il successo, gli arriva una proposta da sogno

Sul palco dell’Ariston ha travolto tutti con la sua simpatia e oggi sembra che Sanremo gli abbia portato molta fortuna. Ecco cosa vogliono da lui

Il Festival della Musica Italiana è per tutti un’enorme occasione. Per i cantanti, il palco dell’Ariston concede non solo di farsi conoscere con la propria musica, ma anche in quanto artisti e persone. Anche conduttori, co-conduttori e ospiti, però, hanno l’occasione di salire sul palco più importante dell’anno e mettere in mostra le proprie capacità e abilità.

Nelle ultime ore, uno dei volti più amati di Sanremo ha sbancato tutto con un proprio spettacolo in teatro. I fan, però, lo vogliono in televisione: dopo tanti anni, rimane uno degli showman più richiesti. Ecco di chi si tratta.

Dopo Sanremo il successo travolgente: lo rivogliono in televisione

Il conduttore delle ultime edizioni di Sanremo, Amadeus, non ha avuto dubbi su chi chiamare al proprio fianco. L’occasione di salire sul palco dell’Ariston, infatti, l’ha portato a pensare a uno dei colleghi con cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Rosario Fiorello, il comico e showman che con Amadeus ha iniziato la propria vita nel mondo delle radio, a Milano, dando vita non solo a due carriere incredibili ma anche a un’amicizia importante.

Dopo il successo sul palco dell’Ariston, Fiorello ha deciso di ritornare a fare show nei teatri. Erano ben sei anni che il comico siciliano non faceva un tour sui palcoscenici; tra la pandemia e gli anni che passano, probabilmente, aveva voluto prendersi una pausa. Oggi, però, Fiorello è ritornato con “Fiorello presenta Fiorello“: uno show in cui il comico dà il meglio di sé, presentato al Teatro degli Arcimboldi di Milano e destinato a durare nel tempo.

I fan, però, non si accontentano di un ritorno nei teatri. Molti stanno alzando la voce e la richiesta di rivedere Fiorello in televisione, dove non si dedica a uno spettacolo tutto suo da più di dieci anni. L’ultima volta che è stato in prima serata con un suo show era il 2011 con “Il più grande spettacolo dopo il weekend“, programma che, in quattro serate, l’ha consacrato nuovamente tra gli showman più amati. Secondo molti, quindi, per Fiorello sarebbe giunto il momento di ritornare sul piccolo schermo. Chissà che “Fiorello presenta Fiorello” sia l’occasione giusta per soddisfare questa richiesta dei suoi fan: lo vedremo presto in televisione? Non ci resta che aspettare.

