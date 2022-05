“posso-farlo!”:-annuncio-di-clemente-russo-che-spiazza-tutti,-ritorno-immediato-in-tv

Il pugile Clemente Russo si risolleva dopo il knock-out tecnico a l’Isola: ecco i suoi progetti per il futuro.

Il pugile di caratura mondiale Clemente Russo è stato uno dei protagonisti più grintosi e coriacei dell’ultima edizione del reality di Ilary Blasi. Approdato a Cayo Cochinos con la consorte Laura Maddaloni, l’atleta si è distinto per prestanza fisica e rigore mentale.

La coppia, dopo aver conquistato il favore del pubblico, ha subito un brusco tracollo dell’indice di gradimento. Complice la furente lite con Nicolas Vaporidis, Clemente è stato tacciato di prepotenza e violenza verbale, risultando poi sconfitto al televoto – per dirla come Vladimir Luxuria – con percentuali bulgare.

Lo sportivo ha fornito il resoconto della sua esperienza sulle pagine di “Superguida TV”, rivelando la sua voglia di rivincita e i suoi progetti per il futuro in prima serata.

Clemente Russo: stop al GF Vip, il cuore resta a Cayo Cochinos

Il pugile olimpico Clemente Russo racconta la sua precedente esperienza nella casa di Cinecittà, spiegando di non essere tagliato per quel tipo di reality. “Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre.“, ha esordito. “Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione. Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa.”. L’atleta però non esclude la partecipazione al format della moglie: “La proposta però potrebbe arrivare a Laura, visto che ha fatto un bel percorso all’Isola…“.

In caso di una proposta diretta, il pugile sembra più titubante: “Dici che dovrei andare per riscattarmi del mio vecchio percorso al GF Vip? Non so se accetterei però. A volte alcune decisioni si prendono su due piedi. Staremo a vedere…“. Clemente non ha alcun dubbio, invece, circa un’eventuale arruolamento come inviato al fianco di Alvin: “Se farei mai l’inviato de L’Isola? Ho lasciato un pezzo del mio cuore in Honduras, e per me è stata una bellissima esperienza. Ho visto che Alvin ha avuto delle difficoltà perché si trovava a correre da una parte all’altra. Io sono allenato e potrei supportarlo. Alvin potrebbe stare in Palapa mentre io potrei stare sulle Playe del reality…“.

L’atleta sembra mirare alla co-conduzione del format di Canale 5: l’autocandidatura appare piuttosto palese. Ilary Blasi prenderà in considerazione la sua proposta? Ultimamente si discute molto circa la natura dei rapporti tra la conduttrice e Alvin: per quanto goliardici, potrebbe in effetti scorrere cattivo sangue tra i due, e l’inviato potrebbe essere affiancato, o addirittura sostituito da Clemente. Ne sapremo di più tra qualche mese… come ripete sempre Ilary: “Tutto può cambiare!“.

