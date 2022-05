Oroscopo Branko di martedì 31 maggio: bella giornata per famiglia e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi devi essere chiaro, dire quello che pensi, con il cuore in mano, alle persone che ti sono vicine. Hai sopportato tanto (forse troppo) e ora bisogna fare chiarezza, sempre con la calma!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarai più gentile e cordiale del solito: parlerai tanto, sarai energico e positivo. Quindi, la settimana procederà a gonfie vele!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei un po’ stanco, senti di non avere il tuo classico equilibrio, però oggi riuscirai a trovare la pace di sempre. Approfittane perché hai davvero bisogno di tranquillità!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Bene, ora sei davvero te stesso e a molte persone che ti sono vicine cadranno le maschere. Quindi, capirai chi ti vuole bene (e chi no): chi vuoi continuare ad avere nella tua vita?

Leone (23 luglio-22 agosto) – Hai tanti progetti da portare a termine, molta fiducia nel futuro. Una bella notizia sta per arrivare, quindi cerca di approfittare di questo cielo e di questa atmosfera perché ti meriti la serenità!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Bene il lavoro, oggi avrai a che fare con tante persone. Unico consiglio: basta polemiche, meglio non innervosirsi e stare bene con chi ti sta vicino!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Bene, ora stai diventando finalmente maturo e sei in grado di nascondere la stanchezza. Tutto andrà bene, ma ricorda che dagli errori si impara!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei un po’ nervoso, non sai come uscire da una situazione difficile. Cerca di andare avanti, di guardare al futuro senza paura e di allontanare i brutti pensieri!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi vi sentite positivi, al sicuro e presto i risultati arriveranno. Siete pronti a tutto, anche a superare ostacoli che sembravano insormontabili!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La fortuna è dalla tua parte, oggi sei più creativo del solito e la settimana è iniziata nel migliore dei modi. Approfitta di questo momento!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Hai tantissimo talento e oggi lo dimostrerai. Cerca, però, di mantenere la calma, di non discutere e di dedicare più tempo a te stesso: ascolta il tuo corpo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È arrivato il momento di risolvere un problema difficile, di superare un ostacolo. Bene la forma fisica: sei sereno, spensierato e il cielo promette grandi cose!

