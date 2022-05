Oroscopo Barbanera di martedì 31 maggio: buone sensazioni in amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie alla Luna in sestile a Giove e Marte nel vostro cielo, nel lavoro non punterete sulla competizione, ma coltiverete le alleanze e la cooperazione.

Toro (21/4 – 20/5) – Venere e Urano in congiunzione vi renderanno, soprattutto in amore, brillanti e sicuri di voi. Ne seguirà una svolta decisiva nella vostra vita affettiva.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Gli aspetti astrali odierni faranno vivere ai più audaci, specie a coloro che sono soli e in attesa dell’incontro della vita, un turbine di conoscenze intriganti.

Cancro (22/6 – 22/7) – Scacciate i pensieri pessimistici che potrebbero condizionarvi, facendovi dubitare delle vostre capacità, che sono invece adatte alle situazioni da affrontare.

Leone (23/7 – 23/8) – Con la bella complicità della Luna, strapperete un consenso a lungo ricercato, ma poi dovrete impegnarvi per realizzare ciò che avete promesso.

Vergine (24/8 – 22/9) – Per merito di Urano nel Toro in trigono, proverete, con dei risultati, ad aprirvi nuove strade, grazie a un buon senso pratico e un ottimo spirito d’iniziativa.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Considerando Plutone in quadratura, non siate diffidenti e gelosi senza motivi fondati con la persona del cuore, se volete costruire un rapporto solido.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Un familiare potrebbe dimostrarsi chiuso in se stesso e quindi, se adotterà un atteggiamento un po’ ritroso, provate a chiarirne subito il perché.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Non lasciate che le preoccupazioni professionali incidano sull’armonia di coppia, anzi cercate nella compagnia del partner la serenità che a volte vi manca.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Non lasciatevi trascinare in noiose polemiche, a causa di Marte ostile. Aprite la porta del cuore e andate incontro alla persona amata con dolcezza.

Acquario (21/1 – 19/2) – Saturno si trova nel vostro cielo: precisione, metodo e pazienza saranno le migliori armi per arrivare dritti ai risultati che tanto meritate.

Pesci (20/2 – 20/3) – Ringraziate Mercurio, Venere e Urano nel segno dell’Ariete, se svolgerete nel lavoro un ruolo trainante per la forza innovativa delle vostre idee.

