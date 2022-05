nuova-allerta-alimentare:-controllate-questi-alimenti,-ci-facciamo-colazione-tutti-i-giorni

È uno dei cibi preferiti da grandi e piccini, per la colazione. Nelle ultime ore, però, è stato ritirato dal mercato: pericolo per la salute

Ognuno di noi ha i propri cibi preferiti, per la colazione. Chi la preferisce salata predilige pane, salumi e formaggi: all’inglese, poi, propone addirittura uova e bacon fritto. In Italia, invece, è più comune sceglierla dolce, con cornetto e cappuccino ma anche torte, succhi di frutta e macedonia.

Nelle ultime ore, però, un noto alimento per la colazione è stato ritirato dal mercato poiché potrebbe contenere una sostanza dannosa per la salute. Controllate bene di cosa si tratta: ecco cosa potrebbe contenere.

Ritiro dei corn flakes: allerta alimentare

Soprattutto da bambini, i corn flakes sono i protagonisti assoluti di ogni colazione. Integrali, classici, al cioccolato o con frutta secca, i cereali riempiono la tazza con il latte di croccantezza e sapore, rendendo le mattine più leggere e saporite. Ognuno ha il proprio gusto preferito ma ci sono alcuni che sono intramontabili, come quelli all’avena.

Nelle ultime ore, però, una nota catena di supermercati ha ritirato dal commercio una marca di corn flakes. Si tratta dei corn flakes di marca “Crownfield“, provenienti dall’agricoltura biologica e venduti da Lidl. Il prodotto è venduto in confezioni da 375 g con scadenza il 29/5/2023, 30/5/2023 e 4/6/2023; a segnalare il provvedimento è stato il Ministero della Salute.

I corn flakes ritirati sono stati prodotti in Germania dall’azienda Nordgetreide GmbH Co. KG nello stabilimento di Macklenbruger Straße 202, a Lübeck. La motivazione del ritiro è la possibile presenza di aflatossine, metaboliti che vengono prodotti da alcuni funghi. Queste sono note per essere cancerogene e mutogene e pericolose soprattutto per il fegato. Queste sostanza sono molto spesso causa di contaminazioni alimentari poiché le derrate più frequentemente colpite da aflatossine sono proprio i cereali, la soia e i legumi, base di molti alimenti.

Le aflatossine sono altamente tossiche e possono avere pesanti conseguenze per la salute. Queste, infatti, si legano agli acidi nucleici e interferiscono con la sintesi proteica, oltre a interferire negativamente a livello epatico e sul sistema immunitario tutto. Sono inoltre molto pericolose per le donne in gravidanza, poiché hanno un potere fetotossico e teratogeno, cioè in grado di danneggiare il feto. Fortunatamente, il Ministero della Salute ha intercettato in tempo la possibilità che questi corn flakes siano contaminati e, quindi, li ha prontamente ritirati dal mercato: controllate, però, di non averli in casa e di non averli recentemente consumati.

