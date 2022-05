“non-sono-affari-vostri!”:-insinuazioni-odiose-su-federica-calemme,-sfogo-incendiario-sui-social

L’ex gieffina Federica Salemme sbotta sui social: l’invadenza dai fan è andata oltre ogni limite, la reazione è esemplare.

La modella partenopea Federica Calemme ha impreziosito con la sua bellezza ed eleganza l’ultima edizione del “GF Vip”, uscendo dal format mano nella mano con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Nonostante la storia tra i due sia iniziata in modo piuttosto incerto e stentato, i due sembrano tutt’ora molto legati, e fanno il possibile per incastrare i reciproci impegni lavorativi, pur di vedersi. Negli ultimi giorni Federica è finita nel mirino di alcuni haters: la sua replica su Instagram è da applausi.

Federica Calemme non si trattiene: le stories infuocate parlano chiaro

La modella napoletana è molto attenta al suo aspetto, e lo cura con regolari allenamenti in compagnia del suo personal trainer. Federica pubblica spesso contenuti riguardati i suoi work-out, e la presenza costante dell’allenatore ha destato molti dubbi nei milioni di fan.

Un utente in particolare insinua il dubbio che tra i due ci sia del tenero, e lo esplicita sotto ad un suo post: “Hai fatto più stories sul tuo personal trainer in due giorni, che in tre mesi per il tuo presunto fidanzato… Contento lui…“. La modella ha replicato sarcasticamente: “Quindi non vivi più?“.

Le pesanti illazioni hanno covato strascichi inaspettati, e Federica ha deciso di ammonire pubblicamente i suoi follower. In una serie di stories collegate, la modella ha dichiarato : “Quello che posto o non posto non sono affari vostri!“. E poi: “Ognuno viva la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite!“. Federica Calemme in seguito spiega: “Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità! E sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito, ma anche meno, almeno parlo per me!“. L’influencer ha infine concluso: “Distinti saluti!“.

La modella porta cucito addosso il marchio della notorietà, e ogni sua mossa viene attentamente valutata e monitorata dai numerosi follower. Per il momento, sembra che lei e Gianmaria stiano evitando la sovraesposizione mediatica, vivendo la loro relazione al riparo dai paparazzi. Quale sarà il futuro della loro relazione? Riusciranno a guadare il mare di rumors, ritagliandosi così la loro intimità?

