Mattino5 | “Siete ridicoli e imbarazzanti”: diretta ricoperta di insulti, scoppia il caos [VIDEO]

Dopo la diretta di Mattino5, per il programma di Federica Panicucci è arrivata un’ondata di critiche e commenti negativi. Ecco cos’è successo

Il programma della mattina di Canale5, con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, si occupa di approfondire i casi di politica, cronaca e gossip più importanti e scottanti del momento. I due conduttori, ognuno nei propri temi, affrontano le questioni con attenzione e approfondimento, chiamando in studio anche esperti.

Dopo un servizio mandato in onda proprio durante la diretta di Mattino5 di lunedì 30 maggio, però, il pubblico di Canale5 è esploso in un moto di nervosismo e critica. Ecco cos’è successo e cosa ha fatto scattare l’ira.

Mattino5, il pubblico devasta il servizio

La puntata di lunedì 30 maggio si è aperta con la parte condotta da Francesco Vecchi, che si è concentrata sulla questione dell’approvvigionamento del grano in Italia. La guerra tra Ucraina e Russia, infatti, sta comportando grosse e pesanti conseguenze per i paesi europei in termini di approvvigionamento dei beni primari, come grano o benzina. Con esperti del tema, quindi, il giornalista affronta quotidianamente la questione in diretta, a Mattino5.

Successivamente, Federica Panicucci ha introdotto i temi della propria parte, dominata in quella giornata dalla cronaca nera. Oltre agli aggiornamenti in merito alla morte di Liliana Resinovich, la conduttrice ha annunciato anche importanti svolte nella questione della sparizione di Andreea Rabciuc, ormai scomparsa da due mesi.

Negli ultimi giorni, infatti, ulteriori analisi hanno evidenziato tracce di sangue nella macchina del fidanzato di Andrea, che si proclama totalmente estraneo ai fatti. Per questo motivo, Federica Panicucci ha approfondito la questione con i legali del ragazzo e con esperti del tema. Successivamente, ha introdotto una grande novità: al casolare, che ha visto per l’ultima volta Andreea, in giornata si sarebbero svolte le analisi con i Carabinieri. “L’impressione è che si cerchi un corpo” ha detto Federica Panicucci.

Sopralluogo dei RIS in diretta nel casolare: si cerca il corpo di Andreea?#Mattino5 pic.twitter.com/sBUn3esvZS — Mattino5 (@mattino5) May 30, 2022

Il servizio andato in onda, però, ha suscitato molte polemiche. Secondo il pubblico, infatti, la trasmissione si starebbe in qualche modo sostituendo ai Carabinieri nel portare avanti le indagini, poiché formula ipotesi anche pesanti:

Siete ridicoli,sembrate l’inquisizione,penso che i magistrati sappiano meglio di voi chi è come si interroga. — Sergio Allieri (@AllieriSergio) May 30, 2022

E ancora:

Fate cattiva informazione. Tra procedura penale ignorata e opinionisti che si spacciano per esperti di investigazione e psicologia. Imbarazzante — Beatrice Pietrangeli (@BeaPietrangeli) May 30, 2022

La trasmissione è stata quindi inondata di critiche piuttosto pesanti. Chissà se la redazione, visti i commenti ricevuti, preferirà cambiare direzione in merito a questa questione o se, invece, proseguirà senza paura nell’affrontarla.

