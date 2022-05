climate-change,-green-&-blu-e-transizione-ecologica:-il-ministro-roberto-cingolani-a-fabrica-floridi

La rivoluzione digitale sta cambiando il nostro modo di vivere ma – è importante – deve essere funzionale alla sostenibilità per gestire le risorse energetiche e contrastare il climate change. Ma come si fa? Mettendo in discussione le vecchie regole: sui mercati, nel rapporto con il territorio, nei processi d’impresa e negli stili di vita delle persone; nella cultura e nella solidarietà un’azione potente nell’economia e nel sociale. Utilizzando in maniera intelligente le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale. Parola d’ordine Green&Blu.

Con il filosofo Luciano Floridi ne discutono il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, Marco Sesana, Amministratore Delegato Generali Italia e Country Manager Italia e Global Business Lines di Generali e Piercarla Delpiano, presidente Fondazione Stelline, che annuncia il Mentoring Program Green&Blu in autunno con Nuvolaverde proprio su questo tema. Grazie alla collaborazione con Generali Italia.

“L’aspettativa di vita che è aumentata con il progresso scientifico e tecnologico”, esordisce il ministro Cingolani, “ora rischia di diminuire perché quello che viene versato in atmosfera sta cambiando il clima in maniera irreparabile… bisogna urgentemente decarbonizzare: il peso energetico e ambientale è elevatissimo e dobbiamo agire in fretta. Utilizzando il digitale con intelligenza, però, sennò aumenterà l’effetto disastroso”. Sottolinea e sottoscrive Luciano Floridi: ”Anche puntando semplicemente a usare meno energia. Si è calcolato che ogni ricerca su Google consuma come una lampadina accesa; ogni mail, le enormi quantità che girano in spam o i post su Meta. Dobbiamo capire come intervenire su questo”.

Importante, secondo Marco Sesana, assumere le responsabilità senza pericolose ‘deleghe’: “Al termine ‘sviluppo economico’ abbiamo aggiunto la parola sostenibile e questo cambia ancora una volta il contesto e fa nascere tante opportunità e tanti cambiamenti … rimango dell’idea che la transizione migliore che è quella gestita da un software particolare che è la nostra testa. Più noi facciamo girare quel software maggiori saranno le probabilità di affrontare i problemi nel modo giusto…”.

Piercarla Delpiano, proprio in un’ottica di diffusione della cultura e delle competenze Green&Blu ha annunciato infine l’organizzazione con Nuvolaverde di un mentoring program dedicato il prossimo autunno.

