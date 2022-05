alessandro-preziosi-senza-freni,-“pensano-che-sia-uno-stro**o”:-sfogo-senza-precedenti

L’attore si è lasciato andare a uno sfogo liberatorio e le sue parole sono durissime, verso l’ambiente e i colleghi. Ecco cos’è successo

L’attore, molto amato da tutto il pubblico italiano, si distingue per il suo fascino e la sua unicità, sia nel modo di fare che in quello di recitare. Figlio di un avvocato e di un Pubblico Ministero, Alessandro Preziosi si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti ma, dopo un lavoro come assistente all’Università, si dirige subito nel mondo della televisione.

Il provenire da una famiglia lavoratrice di Napoli, probabilmente, l’ha profondamente ancorato a terra e nella realtà. E questo emerge ancora oggi, quando durante un’intervista lancia una frecciatina pesantissima ai suoi colleghi: ecco cos’è successo.

Alessandro Preziosi senza limiti, tutta la sua verità

Nonostante la sua famiglia non sia di certo di umili origini, con il padre avvocato e la madre Pubblico Ministero, fin da subito Alessandro Preziosi ha compreso l’importanza e il senso del lavoro. I suoi genitori, infatti, gli hanno dato importanti lezioni di serietà e di impegno, che ancora oggi ricorda e riconosce in ogni intervista. “Mia madre ancora oggi mi dice che da giovane a me non servivano calci in cu**, ma in faccia“.

La vita, però, l’ha portato lontano dai tribunali, dove tutta la sua famiglia lavorava. Non è stato facile spiegare questo suo sogno ai suoi genitori; ancora oggi, Alessandro Preziosi si definisce un miracolato. “l miracolo determina sempre uno stupore nei confronti di ciò che accade. E io, non ho dubbi, sono stupito e consapevole“.

Durante una lunga intervista per Il Messaggero, però, Alessandro Preziosi ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Ormai tutti si credono chissà cosa” ha detto, riferendosi ai suoi colleghi attori. “A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone?“. La frecciatina è pesante e ben appuntita e va a toccare uno degli argomenti di cui si parla meno, in pubblico: i soldi e lo stipendio.

L’attore, però, è noto per la sua schiettezza, che mai tradisce o simula. “Passo per essere uno stron***? Lo pensano in tanti, è vero. Meno di prima, però” dice. Secondo lui, infatti, pensa così solo chi non lo conosce: è napoletano, adora fare battute e non prende sul serio ciò che non deve essere preso sul serio. Insomma, Alessandro Preziosi sembra essere in perfetto equilibrio con ciò che è e, soprattutto, con ciò che gli altri pensano di lui. Un risultato non facile, a cui tutti ambiscono.

