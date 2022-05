virginia-raffaele-smascherata,-flirt-con-un-attore-di-don-matteo:-scoppia-il-gossip

La comica e attrice è stata beccata in atteggiamenti intimi con un noto volto della televisione. Ha lavorato anche in Don Matteo

Attrice, comica ed imitatrice, negli anni Virginia Raffaele si è fatta conoscere ad amare da tutto il pubblico. Sempre discreta ma capace di scendere nei dettagli e nei vizi dei caratteri che imita, molte sue performance attoriali son rimaste nella storia. Si pensi, per esempio, a quella di Belén Rodriguez: è ancora oggi una delle più amate e più riviste, nonché una di quelle che le vengono più spesso richieste.

Se, da un lato, Virginia Raffaele è estremamente creativa, dall’altro è molto riservata soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Nelle ultime ore, però, è stato rivelato un gossip molto privato: si frequenta con un attore di Don Matteo.

Virginia Raffaele, beccati in flagrante

Dell’imitatrice, in merito alla sua vita privata, si sa ben poco. Durante le interviste, quando si lascia andare, parla più volentieri del suo passato, piuttosto che del presente o del futuro. Nata in una famiglia circense di origini abruzzesi e calabresi, Virginia Raffaele ha assorbito fin da piccolissima l’arte del teatro, della finzione e dello spettacolo.

Sua nonna Ornella, infatti, era un’acrobata amazzone e con i suoi fratelli aveva un circo, chiamato “Preziotti”. Negli anni Cinquanta, poi, i suoi nonni si fermarono a Roma dove aprirono il luna park dell’Eur: è qui che Virginia è cresciuta, tra luci, suoni e colori. Nel 1999, quindi, Virginia Raffaele si diploma all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e da quel momento spicca il volo, studiando anche danza classica e moderna.

Se del suo passato, quindi, si sa molto, del presente al di là delle questioni lavorative non si conosce niente. Nelle ultime ore, però, è stato svelato un suo recente e attuale flirt. Sembra che Virginia Raffaele, infatti, si stia frequentando con un attore ben noto al pubblico di Don Matteo. Si tratta di Thomas Santu, che nella fiction di Rai1 e Lux Vide interpreta Lucio Valente, un collega della Capitana Anna Olivieri che cerca spesso di portarla con sé nelle missioni in Corea e in Pakistan.

Nonostante i due non abbiano confermato il flirt, sono diverse le fotografie che li ritraggono mano nella mano per strada, o in momenti di affetto. Chissà quindi se Virginia Raffaele annuncerà mai questo fidanzamento o se, come ha fatto fino ad oggi, terrà per sé la propria vita privata.

