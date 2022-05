Terence Hill | Clamoroso retroscena, è successo vent’anni fa: “Sono scoppiata a piangere”

Un inedito dettaglio su Terence Hill è emerso in queste ultime ore, La vicenda è ormai passata, ma rivela ciò che già si sospettava

È finita anche la tredicesima stagione di Don Matteo. La fiction di Rai e Lux Vide ha raccolto enormi risultati e, nonostante il cambio di guardia tra Terence Hill e Raoul Bova, si è mantenuta tra le più viste di sempre. L’ultima puntata, andata in onda giovedì 26 maggio, ha conquistato ben il 34% di share, raggiungendo anche i giovani.

Nelle ultime ore, però, un insolito e inaspettato retroscena ha sconvolto i fan di Don Matteo. Ciò che è emerso è un dettaglio del carattere di Terence Hill che tutti sospettavano ma che, fino ad oggi, nessuno aveva confermato. Ecco cos’è successo.

Terence Hill, il racconto di Nathalie Guetta

L’ultima puntata della tredicesima stagione di Don Matteo ha posto la parola fine su molte storie che l’hanno caratterizzata. In primo luogo, finalmente molti fan han visto realizzarsi il loro desiderio: Anna e Marco sono tornati insieme. Nonostante i tentennamenti dovuti al ritorno di Sergio, papà di Ines, e alla proposta lavorativa all’estero, Anna non ha avuto dubbi ed è ritornata tra le braccia del PM Nardi.

Un’altra storia che si è conclusa positivamente è quella tra il Maresciallo Cecchini e la mamma di Anna, che si sono fidanzati ufficialmente e convoleranno a nozze. Insomma, una stagione piena d’amore di cui ha parlato anche Nathalie Guetta, l’attrice che da vent’anni interpreta la perpetua, Natalina. A DiPiùTV ha confessato che, negli anni scorsi, ha dubitato di voler continuare a vestire quei panni: “Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ho fatto Ballando con le stelle, il pubblico mi ha visto in un’altra veste e ho fatto pace con Natalina”.

L’attrice, che ha definitivamente abbandonato il teatro per la televisione, ha anche raccontato un proprio rimorso: quello di interpretare una donna con una grande storia d’amore. In Don Matteo, però, ha trovato una famiglia e, in qualche modo, una casa. Durante l’intervista ha anche rivelato un ricordo di più di vent’anni fa, legato a Terence Hill. “Avevo circa quarant’anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato” ha rivelato. “Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata”.

Questa confessione esemplifica molto bene il rapporto tra gli attori di Don Matteo e, soprattutto, il clima di serenità che si è creato tra di loro: indiscutibile ingrediente del successo ventennale della serie tv.

