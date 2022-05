“Non posso pensare che non ci sia più”. Cala il silenzio su Domenica In, cosa è successo in studio

A Domenica In momento di commozione nel ricordo di Raffaella Carrà. Mara Venier ha voluto omaggiare la conduttrice, cantante e showgirl scomparsa qualche tempo con un lunghissimo applauso da parte del pubblico. Durante l’intervista a Renato Zero, la Carrà ha mandato in onda alcuni filmati di Carramba che sorpresa, il famoso programma condotto proprio dalla Carrà che ha fatto la storia della tv alla fine degli anni ’90 e l’inzio degli anni 2000.

La conduttrice di Domenica In, molto commossa, ha affermato: “Raffaella, ovunque tu sia, ci manchi”. Poi dopo qualche minuto, sempre la Venier ha ribadito: “Mi sembra davvero impossibile che Raffaella non ci sia più”. Poi è stato il turno di Renato Zero che con un breve intervento ha voluto ricordare proprio la Carrà: “Ho poco tempo libero ma quando riesco faccio un salto all’Argentario alla sua tomba”.

Poi sempre il cantante ha aggiunto: “Abito proprio vicino casa di Raffaella io… sono quasi attaccato a lei. E’ veramente dura non sentire più la sua risata dalla finestra di casa mia”. Poi la Venier ha ribadito tutto il suo dolore: “Lo penso anch’io, è molto dura non poter sentire più la sua risata”. Poi è calato il silenzio in studio. Un momento molto toccante interrotto da un altro lunghissimo applauso per Raffaella.