“non-l’ho-potuto-vedere”.-mara-venier-scoppia-in-lacrime-a-domenica-in,-una-frase-fa-precipitare-tutto

Momento di commozione a Domenica In. Mara Venier si è commossa parlando con la vedova di Stefano D’Orazio, ex componente dei Pooh. In studio sono stati ripercorsi gli ultimi giorni di vita di d’Orazio scomparso prematuramente due anni fa. “Ci siamo accorti che qualcosa non andava quando a mia sorella è venuta la febbre”, ha raccontato la vedova Tiziana Giardoni. Poi il momento di fare i conti con la realtà: quando hanno scoperto di essere positivi al Covid: “Siamo risultati positivi anch’io e Stefano, lui inizialmente stava bene, parlava al telefono con gli altri componenti dei Pooh e diceva ‘ho semplicemente il Covid'”.

Purtroppo il virus se l’è portato via. “Avendo ilCovid anch’io, non l’ho più potuto vedere… mai, mai, mai. E’ stata una cosa veramente crudele”, ha aggiunto la Giardoni. E Red Canzian, durante l’intervista, ha voluto dedicare “Se c’è un posto nel tuo cuore” proprio a Tiziana e a Stefano. La vedova non ha retto l’emozione ed è scoppiata in lacrime. Anche la Venier non ha retto e abbracciandola si è lasciata andare alla commozione.

“La cantava lui questa canzone… oggi, invece, la interpretiamo insieme”, ha spiegato Red Canzian. Un momento, questo, che ha emozionato tutto il pubblico presente in studio. Al termine dell’intevista la Venier ha accompagnato Tiziana da Red Canzian: “Questa canzone è la cosa più preziosa che Stefano mi ha lasciato. E’ una cosa incredibile, un vero atto d’amore”, ha concluso il componente dei Pooh.