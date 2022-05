“non-ho-parole,-una-cosa-del-genere…”:-il-velenosissimo-team-radio-di-leclerc-prima-di-lasciare-la-monoposto

Charles Leclerc è un fiume in piena. Dopo il pasticcio ai box che gli è costato la gara ha deciso di sfogarsi. Dal muretto aveva ricevuto l’indicazione di rientrare, poi quando si trovava già in pit lane ha avuto l’ordine di restare fuori: troppo tardi. Il pilota monegasco si è ritrovato contemporaneamente al box con Carlos Sainz con il relativo caos che ne è derivato. Una gara buttata all’aria e un quarto posto che è utile solo a Verstappen che può allungare nella classifica mondiale. Già mentre si trovava fermo al box, Leclerc avrebbe urlato al team radio: “Ma che cosa avete fatto”, andando su tutte le furie.

Ma è a gara finita, quando è stato sancito che l’errore di strategia della Rossa è costato il Gp al pilota (ricordiamo che partiva dalla pole con lo scudo dietro di Sainz). E così Leclerc si è lasciato andare senza se e senza ma a una critica aspra nei confronti della sua stessa Scuderia: “Non ho parole, non possiamo fare una cosa del genere”. È questo di fatto il team radio che chiuso questo weekend del Principato.

Leclerc si è sfogato con il suo team al muretto mentre tornava dai suoi nelle ultime curve prima di abbandonare la monoposto. Le parole di Leclerc comunque lasciano intendere come ci sia una tensione piuttosto alta nella scuderia Ferrari e di certo errori come questi che costano davvero molto non portano quella serenità necessaria per portare l’assalto a quel Mondiale che in casa Ferarri manca dai tempi di Kimi Raikkonen. Francamente un’eternità.