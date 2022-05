gesto-impulsivo-di-arisa,-messaggio-fantasma-per-vito:-cosa-sta-succedendo?

Non c’è pace per Arisa. La sua storia d’amore con Vito sta vivendo un periodo durissimo, ma il suo messaggio non lascia spazio ai dubbi

La cantante, la cui voce negli anni ha conquistato e travolto tutti, a “Ballando con le Stelle” ha fatto conoscere anche un lato inedito di sé, quello della sensualità e del ballo. Con Vito Coppola, infatti, ha conquistato la vittoria del programma di Milly Carlucci e si è messa in mostra in tutta la sua personalità e nei suoi talenti.

A “Ballando con le Stelle“, però, Arisa ha anche incontrato l’amore in Vito Coppola. I due si sono conosciuti proprio grazie a Milly Carlucci ma, nel corso del tempo, le cose sembrano essersi incrinate non di poco. Nelle ultime ore, la cantante ha lasciato un nuovo indizio di ciò che sta succedendo: la vicenda si sta complicando.

Arisa lo scrive su Instagram: “Ti amo!”, poi lo toglie

Vito Coppola, ballerino professionista, ha conosciuto Arisa sul palco di “Ballando con le Stelle“. Qui, come coppia in gara, i due non solo hanno trionfato nella gara ma anche in amore: subito dopo la finale, si sono fidanzati. Già nei primi mesi, però, sembra esserci stato un problema di compatibilità di caratteri e i due si sono allontanati. A farli riavvicinare è stata sempre Milly Carlucci con “Il Cantante Mascherato“, che li ha fatti incontrare di nuovo.

Per alcuni mesi la loro storia d’amore è andata a gonfie vele, ma un gossip lanciato da Deianira Marzano ha messo nuovamente in crisi la stabilità dei due. Secondo le voci, infatti, Arisa e Vito si sarebbero lasciati. I due non si seguono più sui social network e non si farebbero più vedere insieme. Per di più, pare che Vito Coppola sia stato beccato in atteggiamenti teneri con Lucrezia Lando, altro volto di “Ballando con le Stelle”.

La loro storia d’amore è quindi arrivata definitivamente al capolinea? Forse no. Nelle ultime ore, infatti, Arisa ha pubblicato sulle proprie storie di Instagram una frase inequivocabile: “Io ti amo”, scritta su sfondo nero. Dopo dieci minuti, però, la cantante sembra essersi pentita e ha cancellato la storia. I più veloci l’hanno vista e salvata e da subito si son lanciati in ipotesi: a chi era riferita? Se fosse per Vito Coppola indicherebbe un amore che, anche se difficile e sempre altalenante, non è ancora finito.

Non è da escludere, però, che Arisa si sia innamorata nuovamente, ma di un’altra persona: di chi potrebbe trattarsi? Non ci resta che aspettare e seguire i due personaggi, per scoprire se la fiamma che li ha travolti sulla pista da ballo stia ancora ardendo.

