Creme solari: solo queste hanno superato il test di non tossicità | Attenzione a queste marche

Con l’estate arriva la necessità di proteggersi con le creme solari. Attenzione, però, a quale scegliete: non tutte hanno superato i test

Per evitare scottature ed eritemi è necessario applicare una buona quantità di crema solare su tutta la pelle che si espone al sole. Questa, che contiene appositi filtri chimici, protegge la cute dagli effetti dannosi del sole, pur consentendo alla pelle di assorbire la vitamina D. La crema solare è quindi una delle protagoniste della borsa del mare, o della montagna, durante le vacanze estive.

Per scegliere quale comprare e quale portare con sé, però, è necessario fare attenzione a un preciso dettaglio. Non tutte quelle in commercio, infatti, hanno superato tutti i test: ecco quali sono le migliori.

Creme solari: quali sono quelle approvate

La Food & Drug Administration, nel 2019, ha eseguito uno studio sulle creme solari in commercio per cercare di studiarne l’impatto tossicologico e la sicurezza. Ciò che è emerso è che il 73% delle creme solari non rispetta quanto espresso in etichetta: proteggono, cioè, molto meno di quanto è scritto. Questo, inoltre, si aggiunge alla massiccia presenza di ingredienti non del tutto approvati e, in alcuni casi, tossici.

La FDA, anche grazie ai test di Altroconsumo, ha stilato quindi una classifica delle migliori creme solari a livello di efficacia e di sicurezza. La prima in classifica è la “Nivea Sun Protect & Bronze SPF30 (formato spray)“: questa, oltre ad accelerare l’abbronzatura, la mantiene e la rende sana per la pelle. Contiene un estratto naturale che facilita la produzione di melanina. In seconda posizione, invece, c’è la marca Piz Buin con la “Moisturising Skin Lotion SPF50+” che contiene anch’essa un estratto vegetale.

In terza posizione si colloca Biotherm con “Lacté Hydratant SPF30“, uno spray protettivo ed idratante nonché riparatore della pelle in caso di scottature. Sempre della Piz Buin la quarta in classifica, “Instant Glow Skin Illuminating SPF 30“, uno spray protettivo ed illuminante che rende la pelle luminosa e colorata già dopo poche esposizioni.

Ancora della Nivea è poi la quinta in classifica, “Protect & Bronze SFP20” mentre la sesta è della Garnier, “Advance Sensitive SPF 50+“. Questa è specifica per resistere sia all’acqua che al sudore e, non a caso, è una delle più acquistate sia nelle profumerie, sia su Amazon. Al settimo posto ce n’è un’altra della Garnier, “Ambre Solaire Kids SPF 50+“, perfetta per le pelli delicate sia dei bambini sia degli adulti.

Nelle ultime tre posizioni, invece, si collocano la crema solare Garnier Ambre Solaire “Latte protettivo Idratazione 24H SPF20“, quella Eucerin “Sensitive Protect Sun Lotion Extra Light SPF30” e, infine, la Crema solare “Eau Thermale Avène SPF50+“.

