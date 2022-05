Colpaccio di Gianni Morandi, ritorno da urlo in tv: opportunità in prima serata

Il palco dell’Ariston l’ha rilanciato come uno dei cantanti più amati, anche dai giovani. Per Gianni Morandi, però, è arrivata una proposta pazzesca

Nonostante gli anni avanzino per tutti e anche per lui, Gianni Morandi sembra inarrestabile. La sua carriera non si ferma mai e l’esperienza sul palco di Sanremo lo riconferma: la sua canzone è stata una delle più apprezzate, sia dai giovani che dai più adulti. Il suo approccio fresco alla vita, nonché ai social, lo rende estremamente giovanile e seguito da persone di diverse generazioni.

Nelle ultime ore, poi, per lui è arrivata una notizia incredibile, che lo lancia in un nuovo mondo lavorativo. Per Gianni Morandi sta per realizzarsi una enorme possibilità, succederà l’anno prossimo.

Gianni Morandi: rilancio incredibile in prima serata

Sul palco di Sanremo, Gianni Morandi ha incantato tutti. Il suo brano ha riportato alla luce il ritmo e la musicalità che l’hanno sempre caratterizzato e “Apri tutte le porte“, infatti, è stato un successo non solo all’Ariston ma anche fuori. Negli ultimi giorni, infatti, il brano ha conquistato il disco di platino: la canzone, scritta da Lorenzo Cherubini e cantata da Gianni Morandi, è destinata nel tempo a essere ricordata come una delle più belle di Sanremo 2022.

Per Gianni Morandi, però, le soddisfazioni non sembrano essere finite qua. La sua carriera è costellata da diverse professioni, oltre a quella di cantante. Al di là dell’ottimo corridore e giardiniere che è, appassionato curatore delle aree verdi di casa sua, Gianni Morandi ha anche bazzicato in televisione come presentatore e attore. Nella sua carriera, infatti, si ricordano anche le due edizioni di Sanremo da lui condotte, nel 2011 e nel 2012.

Nelle ultime ore, è emersa una novità pazzesca che lo riguarda in prima persona: l’anno prossimo condurrà uno show tutto suo. Si chiamerà “Gianni Morandi Show” e sarà su Rai1, in prima serata:

Stai andando forte, Gianni!

Nella prossima stagione televisiva ci sarà uno show di Gianni Morandi per festeggiare e ripercorrere la sua carriera artistica. Tra gli ospiti potrebbe esserci l’amico Jovanotti, magari per duettare insieme come a #Sanremo2022. (Da #TvBlog) pic.twitter.com/qgIihQpfGS — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 29, 2022

L’occasione è quindi ghiotta, per Gianni Morandi, che potrà ancora una volta mostrare le sue incredibili qualità. Chissà che, come tutti si augurano, divida il palco con l’amico e collega Jovanotti, con cui ha dato vita a un sodalizio artistico estremamente fertile e di successo.

