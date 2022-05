Arisa e Vito Coppola, “finita per corna”. Triangolo clamoroso: chi è l’altra, un terremoto piccante

Tra Arisa e Vito Coppola sarebbe finita, di nuovo. Stavolta però non per incompatibilità, ma per corna. In mancanza di conferme dei due diretti interessati, sono i social a fornire i primi indizi di rottura, la seconda nel giro di pochi mesi. La cantante abruzzese e il ballerino si erano conosciuti sul set di Ballando con le stelle, il talent-vip autunnale di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Da allora, dopo baci, carezze, battutine, indiscrezioni e smentite, Arisa e Vito hanno fatto coppia fissa anche fuori dal piccolo schermo, salvo momenti di allontanamento.

L’ex vincitrice del Festival di Sanremo ha smesso di seguire l’insegnante di ballo su Instagram, uno sgarbo ricambiato da Coppola. Motivo? In rete i soliti ben informati fanno sapere che in ballo ci sarebbe una collega di Vito, anche lei proveniente da Ballando. E Deianira Marzano, tra le massime autorità del gossip legato al mondo dei reality, fa anche il nome: sarebbe Lucrezia Lando, a cui Arisa forse non casualmente ha tolto il follow.

Dopo Ballando, Vito e Arisa si erano mollati per poi riavvicinarsi lavorando ancora una volta insieme a Il cantante mascherato., qualche settimana dopo la fine dello show danzereccio. Che si debba attendere un altro programma di Milly Carlucci per far scoccare ancora la scintilla?