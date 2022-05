ancelotti:-“ho-vinto-4-champions-league,-sono-stato-bravo…”

(Adnkronos) – “Ho vinto 4 Champions League? Sono stato bravo…”. Carlo Ancelotti si gode il trionfo in Champions League con il Real Madrid. L’allenatore dei blancos è l’unico tecnico ad aver vinto per 4 volte la Champions. “Ho avuto grandi squadre, grandi giocatori. Ho vinto 2 Champions League con il Real e 2 con il Milan, quindi con le squadre che hanno vinto più Champions di tutti. Questa è stata una vittoria sorprendente, nessuno credeva nel Real Madrid. Non ci sono parole. Abbiamo vinto, siamo felicissimi. Abbiamo fatto una Champions League difficilissima”, dice a Mediaset prima di analizzare la finale vinta 1-0 contro il Liverpool.

“Nel secondo tempo siamo usciti meglio con la palla dalla nostra trequarti e in una di queste uscite siamo riusciti a creare l’azione del gol. Courtois in porta oggi ha fatto i miracoli. Abbiamo avuto fortuna? Trovatemi uno che vince senza fortuna… Ho vinto la prima Champions League quasi 20 anni fa, mi dicono che appartengo ad una vecchia generazione. Nel calcio, in qualsiasi momento, i giocatori fanno sempre la differenza”, aggiunge.