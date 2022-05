tradita-la-fiducia-di-maria-de-filippi,-programma-rovinato:-le-fanno-un-danno-irrimediabile

Uno sgarro bello grosso contro Maria De Filippi che manda in fumo i suoi programmi e le fa un danno enorme.

Brutto sgarro quello perpetrato ai danni di Maria De Filippi, che in questo modo vede rovinata in modo irrimediabile una fetta importante del lavoro cominciato a settembre dell’anno scorso, quando ha avuto inizio la ventunesima edizione di Uomini e Donne.

Uno dei momenti nevralgici del dating show di Canale 5 è quello in cui la tronista di turno sceglie il corteggiatore col quale costruire una relazione sentimentale al difuori del programma.

Ma poiché le puntate non vanno in diretta, ma sono registrate, gli eventi a cui assistono i telespettatori sono già accaduti. Quindi la redazione di Uomini e Donne impone il silenzio assoluto ai protagonisti della cosiddetta ‘scelta’. Ma qualcosa nelle scorse ore è andato storto.

Maria De Filippi, che danno! Sorpresa rovinata

Tra una settimana Canale 5 manderà in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta. La puntata è già stata registrata e le anticipazioni sull’esito della decisione circola tra i fan più accaniti già da un po’ di tempo.

Di contro sono tantissimi quelli che preferiscono non sapere, assecondando il desiderio di vivere un momento indimenticabile, attaccati al piccolo schermo. Ma purtroppo per loro Veronica ha rovinato la sorpresa, violando una regola fondamentale del programma.

La tronista si è mostrata in pubblico assieme alla sua scelta, prima della puntata in questione. Infatti, nel giorno del suo compleanno, Veronica Rimondi è stata immortalata da un’amica mentre passeggiava in compagnia di un ragazzo. La foto non era molto chiara, rendendo impossibile l’identificazione esatta del suo accompagnatore, cosa che avrebbe mantenuto vivo il mistero.

Invece, e come se non bastasse, ci ha pensato proprio il corteggiatore a sciogliere ogni dubbio, ripubblicando le foto scattate dall’amica di Veronica. E così Matteo Farnea, tramite il profilo Instagram, ha svelato d’essere lui il prescelto. Accortosi dell’errore madornale, ha cercato di rimediare eliminando tutto, ma i fan sono stati più lesti, effettuando screenshot che hanno cominciato a girare sul web in maniera inesorabile.

Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne si saranno fatti sicuramente sentire con un bel rimprovero, ma ormai il danno è fatto e la sorpresa rovinata.

