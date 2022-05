SOS Denti ingialliti, usa subito questo rimedio: costa poco ed è efficacissimo

I denti ingialliti rappresentano una problematica assai diffusa, e tale inestetismo provoca grave imbarazzo: come recuperare uno smalto bianco e brillante?

Un sorriso perfetto rappresenta il miglior biglietto da visita, e ci consente di presentarci al prossimo con self-confidence e serenità. Le cattive abitudini, come ad esempio il fumo ed un’alimentazione sregolata, oltre che l’avanzare dell’età, possono minare l’aspetto dei nostri denti.

Come ritrovare uno smalto impeccabile e accattivante? Di seguito vi illustriamo un rimedio low-cost e molto efficace, disponibile nella dispensa di ogni casa: ecco la panacea per migliorare l’aspetto dei denti ingialliti.

Denti ingialliti, che seccatura! Il limone è in pole-position

Come spesso amiamo ripetere, la soluzione a molti problemi estetici e di salute si trova a portata di mano: prima di ricorrere a costosi farmaci o dentifrici ultimo grido, è il caso di ricorrere alle risorse di Madre Natura.

I denti ingialliti sono un colpo basso per l’autostima di chiunque, e tale problematica può rivelarsi anche un ostacolo alla corretta socializzazione con il prossimo. Il sorriso è un gesto che illumina le nostre giornate e quelle delle persone che incontriamo: ecco come preservarlo ed eliminare i fastidiosi denti ingialliti.

Il limone è un agrume dalle portentose proprietà, e può essere impiegato per molteplici scopi. In primis, è un alleato preziosissimo per la nostra igiene orale. Basterà infatti spremerne alcune gocce di succo, mescolandole poi con del bicarbonato, per ritrovare gradualmente un sorriso bianco e smagliante. Il limone è inoltre un antisettico, e ripara quindi l’intera cavità orale dalla proliferazione di batteri nocivi per la dentatura. Provare per credere: sostituire il normale dentifricio con limone e bicarbonato riporterà i vostri denti ad uno stato ottimale, lasciandovi una sensazione di freschezza e pulizia dopo la detersione.

Non è tutto: questo giallo agrume, spennellato sulla pelle, funge anche da antiacne, lenisce gli eczemi e schiarisce le macchie cutanee. Utilizzato nei pediluvi, è un potente lenitivo ed aiuta a defaticare le gambe dopo una giornata di intenso stress. Favorisce inoltre la digestione, se bevuto dopo i pasti con un bicchiere di acqua tiepida. Al risveglio, invece, una tazza di limone ed acqua a temperatura ambiente dona sprint al metabolismo e predispone al meglio per la giornata a venire. Stimola infine le funzioni di fegato e intestino, rivelandosi un vero e proprio toccasana per l’intero organismo.

Pronti a sperimentare le mille e una proprietà di questo frutto color del sole?

