roma,-roberto-gualtieri-e-lo-scandalo-degli-abusi-nel-canile-di-muratella:-un-caso-politico,-i-video-choc

Il canile di Muratella, un orrore romano che rischia di diventare una bomba politica sul sindaco Pd Roberto Gualtieri. Le associazioni animaliste martedì 31 maggio organizzeranno una manifestazione in piazza del Campidoglio, dalle 15.30 alle 17.30, per chiedere alla giunta di centrosinistra di tutelare i cani vittime di sofferenze, abusi e degrado. Ad animare la protesta di, tra le altre associazioni, Lav, Amant, Enpa e Io Libero, ci saranno anche alcuni consiglieri municipali e capitolini tra cui Simonetta Novi (Lista Calenda nel Municipio VIII), la collega Flavia De Gregorio e Daniele Diaco (vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere M5s)”. Lo slogan “Roma capitale non ama i suoi cani” riassume lo stato in cui versa da tempo il canile di Muratella. Un caso simbolo la morte di Rocky, cane che soffriva di crisi epilettiche e “soppresso a causa di un cambio di terapia in condizioni irreversibili”, come spiegato dai volontari animalisti. Sul sito Tempo.it, alcuni video testimoniano le condizioni estreme del canile romano (GUARDA QUI).