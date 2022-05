Oroscopo di Paolo Fox dal 30 maggio al 5 giugno: sarà una settimana super! Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

ARIETE – La Luna rinasce in un segno amico, quello dei Gemelli, e a voi promette una settimana scoppiettante. Fuochi d’artificio in vista, quindi! E quanto vi piacciono i fuochi d’artificio, non è vero? Questa settimana vi vede incisivi e pronti all’azione come non mai. Ringraziamo, per questo, Giove e Marte nel vostro spicchio di cielo e il Sole che vi appoggia dal segno dei Gemelli. Questo per voi è tempo di accordi. Di sodalizi temporanei che diventano permanenti. E’ un ottimo momento quindi per rinnovare un contratto, sia che si tratti di un contratto di lavoro, che da determinato passa ad indeterminato, sia che si tratti di scegliere un nido dove mettere radici. Ma le scintille vere e proprie, questa settimana, dovrete aspettarvele sul fronte della passione. Venere in seconda casa è più attiva che mai. Se vi siete lasciati corteggiare o avete corteggiato, adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti. E i fatti non deluderanno… nessuno come voi sa essere rovente quando si tratta di incontri ravvicinati…

TORO – Il tempo della semina è finalmente terminato, la lunga attesa è finita, cari amici del segno del Toro. Siete un segno di terra, dominato dalla concretezza, ma il pianeta che vi domina è quello della passione. E adesso Venere splende alta nel vostro cielo, rendendolo più che mai splendido e accattivante. Giorno dopo giorno sentirete di esservi riappropriati di voi stessi, della vostra vera essenza. Inutile dire che la fiamma dell’erotismo e della sessualità ritornerà ad ardere come non mai. Il vostro fascino è potenziato e voi sarete veramente irresistibili. Ottime nuove, questa settimana, anche per quanto riguarda le finanze. Mercurio nel segno, proprio in questi giorni, riprende il suo moto diretto, tornando a favorire la circolazione della liquidità. Investite su voi stessi.

GEMELLI – Pronti ad accogliere la rinascita della Luna? Spero proprio di sì, cari amici del segno dei Gemelli, visto che la Bianca Signora lunedì rinascerà proprio lì a casa vostra, portando con sé una rinascita del dialogo e delle comunicazioni. Il tempo della battaglia, causato dalla presenza di Marte e Giove in sestile dal segno dell’Ariete, lascerà spazio alla diplomazia. E sarebbe bello che tutto questo riguardasse non solo i nati nel vostro spicchio di cielo, ma tutto il mondo. Ma torniamo a voi, al Sole che, nel periodo del vostro capodanno astrologico, vi irradia. Il suo soggiorno per la vostra anima è estremamente importante. Vi dona quella capacità di affermazione che mancava da tanto tempo. Il Sole che splende nel vostro segno vi spinge all’azione. In amore siete attivi più che mai. Emanate l’energia del dominio e il partner non potrà resistere al vostro richiamo. Eroticamente parlando, voi, solitamente così cerebrali, adesso siete diretti… bruciate e fate bruciare di passione.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

CANCRO – Guardare il bicchiere mezzo pieno, afferrarlo e berlo tutto d’un fiato per brindare alla vita! E’ questo ciò che vi chiede il cielo di questa settimana, cari amici del segno del Cancro? Lo so che Giove e Marte, in quadratura dal segno scomodo dell’Ariete continuano a farvi i dispetti, però adesso è veramente il momento di smetterla con la tendenza all’autocommiserazione. Mercurio e Venere vi sostengono, infatti, dal segno amico del Toro. Anche se c’è una battaglia da affrontare, la vittoria è alla vostra portata. Mettete da parte le mille paure che, se da un lato vi fanno soffrire, dall’altro vi danno anche la scusa per non agire. Quanto detto vale sicuramente per la sfera lavorativa e per la vita pratica di tutti i giorni, ma anche per l’amore. Con Venere amica potrete contare su un mix davvero esplosivo che vi porterà ad ottenere ciò che desiderate. Il vostro apparire fragili ed indifesi vi renderà davvero affascinanti: una volta catturata la preda, tirerete fuori la grinta… e saranno scintille!

Oroscopo di Paolo Fox dal 30 maggio al 5 giugno: sarà una settimana super!

LEONE – Giove e Marte vi riempiono di energia, ma le forti quadrature dal segno del Toro e, ancora di più, l’opposizione di Saturno dal Segno dell’Acquario vi imprigionano come in una gabbia. Il Leone che è in voi scalpita, ma la vita gli impone di aspettare. Che maestro severo, sa essere il Cielo, vero amici leoncini? In questo momento, gli astri vi impongono un viaggio alla scoperta di una parte di voi che non sia quella del combattente che ambisce alla conquista. Da tutto questo imparerete una lezione importante: quella del ricevere piuttosto che del dare. Non sarete meno re, se, invece di pensare a tutto, permetterete agli altri di pensare a voi. Quanto detto vale in tutti i campi della vostra vita, ma soprattutto in quello dell’amore. Eroticamente parlando, questa settimana, sarete i dominatori, grazie a Marte favorevole. Scoprirete forme di piacere inesplorate!

VERGINE – C’era un vecchio film, di cui non ricordo il titolo, in cui il protagonista, un uomo tutto d’un pezzo, ligio al dovere fino all’inverosimile, una mattina si sveglia e sente il bisogno di mandare al diavolo tutti i doveri che lo attendono. Questa settimana, grazie al trigono favorevole di Venere, Mercurio e Urano dal segno del Toro, vi vedo un po’ così, cari amici della Vergine. Vorreste andarvene da soli sulla cima di una montagna e respirare… Sentite che avete bisogno di fermarvi un momento, di stare un po’ con voi stessi, di ricentrarvi in modo da potervi immergere di nuovo nelle lotte quotidiane con un’energia diversa. Questa sensazione è più che giustificata. Di battaglie da combattere ce ne sono state anche troppe nell’ultimo periodo, a causa delle forti opposizioni che avete dovuto sopportare dal segno dei Pesci, soprattutto dell’opposizione di Marte. Adesso però il cielo è cambiato. Siete un segno pacifico, un segno che ha bisogno di stabilità e libertà. Terminata questa settimana di riflessione ricrescerà in voi anche la forza della passione!. Sarete il soldato che si riposa al termine della battaglia. Sarete il guerriero che dopo aver superato la prova del piombo, può lasciarsi andare al fuoco della passione!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

BILANCIA – Ci sono due date da segnare bene sul calendario questa settimana, cari amici del segno Bilancia. Lunedì 30, giorno in cui la luna rinascerà in trigono favorevole dal segno dei Gemelli e giorno 4 maggio, quando Saturno inizierà il suo moto retrogrado in Acquario. Sulla Luna c’è poco da dire, l’evento è favorevolissimo in tutti i campi della vostra vita, senza se e senza. Sul maestro del Tempo, i suoi doni potrebbero sembrare un’arma a doppio taglio, ma in linea di massima dovrebbe portare espansione e stabilità in ufficio come in casa. Per ottenere questo, però, dovrete affrontare delle prove. Le fatiche che vi aspettano saranno comunque costruttive, perché finalizzate a sciogliere dei nodi antichi. I nodi, però, una volta sciolti, non tornano più. Se una coppia supererà questo periodo, vuol dire che è una coppia veramente solida. Se un rapporto di lavoro proseguirà nonostante Saturno retrogrado, vuol dire che poi la situazione non potrà che migliorare, dare frutti e darli in abbondanza… quindi pazienza e stringete i denti. In compenso, nonostante la coppia birichina Giove-MArte, che vi ostacola dall’Ariete, continuate ad avere una carica erotica favolosa… sfruttatela!

SCORPIONE – Nettuno e Plutone, i due pianeti delle profondità fanno il tifo per voi, questa settimana, cari amici dello Scorpione! Vivrete tutto in maniera così assoluta. Saprete immergervi nelle situazioni fino al midollo, scordando tutto il resto. Chi vive di “se” e di “ma”, dovrebbe prendere spunto da voi. Dal vostro saper stare nel “qui ed ora”. Certo, a volte questo modo di essere vi isola, un po’ perché la pazienza non è il vostro forte, un po’ perché gli altri fanno fatica a starvi dietro. Siete impegnativi, amici dello Scorpione, in tutti i campi della vita, tranne in uno: quello della passione. Il vostro saper chiudere le porte ai rumori che vengono dall’esterno, vi permette di vivere appieno i piaceri dell’erotismo allo stato puro. I vostri ormoni possono essere una droga potente per chi vi sta accanto. E non esiste il rischio dell’assuefazione!

SAGITTARIO – Questa settimana siete voi, cari amici del Sagittario, il segno dello zodiaco al centro di una partita planetaria. Gli astri risultano infatti schierati a squadre: “con voi” e “contro” di voi”. Marte e Giove continuano ad appoggiarvi, dal segno amico dell’Ariete. Mentre il Sole vi dà battaglia dal segno dei Gemelli e Nettuno dal segno dei Pesci. Se, nei giorni scorsi, avete incassato qualche goal di troppo, adesso è il tempo di recuperare. Dalla prossima settimana il cielo cambierà completamente e voi dovrete impegnarvi in altre battaglie rispetto a quelle attuali. Marcate duro soprattutto nel settore dei sentimenti e delle passioni: Venere e Mercurio vi appoggiano dal segno del Toro… quindi bisogna approfittarne adesso. Non abbiate paura di sognare e far sognare!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

CAPRICORNO – A volte mi vien da pensare che voi amici del Capricorno, nasciate con una toga in dotazione. Siete forse il segno più giudicante dello Zodiaco e, quel che è peggio, è che siete soliti mettere sotto accusa voi stessi. Ebbene, questa settimane il cielo vi grida un messaggio molto chiaro: Non vi ostinate nella rigidità del “o tutto o niente”! La vita è un percorso che va riscoperto ogni giorno. Se la smetteste di puntare il dito sulle cose che non vanno come vorreste voi e iniziaste ad ascoltare ciò che la vita vi sta dicendo, mostrandovi percorsi nuovi, potreste riscoprire la gioia del “ricevere un dono inaspettato”. E’ vero le cose non vanno come vorreste voi, ma se la vita avesse in serbo per voi qualcosa di diverso e di migliore? Fatevi questa domanda, potreste scoprire delle risposte interessanti. I doni ci sono e non tarderanno ad arrivare… Ci peseranno Venere, Mercurio e Urano, in sestile dal segno del Toro!

ACQUARIO – Questa settimana voglio aprire il vostro oroscopo ricordandovi la frase di una famosissima canzone di Ligabue, dice Paolo Fox: “Chi si accontenta, gode… così così”. Questo, per voi, cari amici dell’Acquario, è il tempo delle scelte. Gli astri vi impongono di abbandonare definitivamente vecchie sponde, se volete raggiungere quei nuovi lidi che tanto vi attraggono e che guardate da tempo, ma solo da lontano. Ve lo ripeto: avete tutti gli appoggi che vi servono… il trigono del Sole dal segno dei Gemelli è una garanzia di successo. Mentre la presenza di Saturno nel vostro spicchio di cielo vi garantisce quella riflessività che vi permetterà di non fare errori. Non fate troppo caso alla quadratura di Mercurio e Venere dal segno del Toro e, soprattutto, non usatela come scusa per tergiversare. La testa gira meno velocemente del solito? Poco male! Approfittatene per dare libero sfogo al richiamo dei sensi. Con questi astri sarete irresistibili tra le lenzuola!

PESCI – La quadratura del Sole, inizia a far sentire i suoi antipatici effetti, cari amici del segno dei Pesci. L’energia del Sole è energia maschile, di azione e, spesso e volentieri, anche di attacco. Voi non avete per natura questo tipo di vibrazione. Siete tipi più portati a difendersi che ad attaccare. Ebbene, la quadratura del nostro astro principale non può cambiarvi radicalmente, ma sicuramente vi potenzia dal punto di vista dell’aggressività. Detta in altri termini, voi non cercate la guerra, ma se qualcuno vi punzecchia, con questa quadratura, sarete pronti alla “legittima difesa”. Questo in tutti i campi della vostra vita. Sul lavoro, così come nelle dinamiche familiari, se non vi viene portato rispetto, vi ribellerete. In amore, invece, il cielo è positivissimo, grazie a Venere e Mercurio in sestile dal segno del Toro. Voi che siete sempre propensi ad attendere dietro un velo trasparente che l’altro si faccia avanti, questa settimana vi trasformerete in quelli che prendono l’iniziativa e fanno la prima mossa. Riscoprirete il brivido della conquista…

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox dal 30 maggio al 5 giugno: sarà una settimana super! proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.