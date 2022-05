Oroscopo di Branko dal 30 maggio al 5 giugno: i segni al top di questa settimana. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

Ariete – Cari Ariete, voi continuate ad essere anche in questo inizio di giugno, uno dei segni più amati e supportati dalle stelle. Ci sono tante questioni che bollono in pentola, soprattutto belle novità. Particolarmente interessato è il settore dei beni materiali. Potrebbe arrivare una promozione sul lavoro con un congruo rafforzamento dello stipendio, oppure potreste essere sorpresi da un lascito inaspettato, o concludere nel modo più vantaggioso possibile una compravendita di cui vi state occupando da tempo. Qualunque sia l’evento che lo causerà, nei prossimi giorni ci sono buone probabilità che il vostro portafogli si gonfi improvvisamente.

Toro – Cari Toro, la vostra stella, quella capace di mandarvi più luce e fortuna torna da voi e vi farà compagnia per tutto il mese di giugno. Non stiamo qui a ricordarvi che Venere è la protettrice dell’amore e delle relazioni, perché lo sapete già. Probabilmente in questo periodo la parte privata della vostra vita sarà al centro dei vostri interessi, dedicatele tutte le energie di cui c’è bisogno. Non risparmiatevi, perché questo è il tema del vostro processo di crescita in questo momento. Ma ci piace anche ricordarvi che Venere è anche la stella della piccola fortuna quotidiana, quella che rende semplici le cose complicate, che vi fa piccoli favori inaspettati, vi solleva da incombenze e inutili perdite di tempo. Questo sì che è un regalo!

Gemelli – Auguri Gemelli! La stagione del vostro compleanno procede a gonfie vele, e l’oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno vi vede sempre più protagonisti. Tra qualche giorno anche la vostra stella protettrice, Mercurio torna da voi, per esaltare tutte quelle qualità per cui siete famosi e che diventeranno i vostri super poteri. Velocità di pensiero e di lingua, creatività, capacità di stringere relazioni e fare rete, tutto questo, unito alla propulsione di Marte in Ariete, vi farà volare alto, veramente alto, finalmente! Quello che dovete fare voi è tenervi pronti e rimboccarvi le maniche perché non sarà una vacanza ma un’avventura da esploratori, come piace a voi. Avanti tutta!

Cancro – Cari Cancro siamo qui per darvi una gran bella notizia. Venere si sposta dalla quella fastidiosa posizione in Ariete ed entra in Toro per colorare le vostre giornate di dolcezza, scambio con gli altri e anche amore, vecchio o nuovo che sia. E tutto il resto passa in secondo piano. Sì, è vero, c’è ancora questo Marte che vi vuole far saltare i nervi sul lavoro, ma voi siete già oltre. Concentratevi sul bel momento che vivete in coppia, in casa, con il vostro partner, i vostri cari, i vostri amici. E se in ufficio le cose non vanno beh, la vita è fuori, e voi lo sapete bene e volete godervela come è giusto che sia.

Leone – Ok Leone, siete i più bravi, i più belli, i più in gamba, i più furbi, i più leader ecc. ecc., ma lo sapete che chi si loda si sbroda? E’ un momento di quelli che piacciono a voi, siete protagonisti, sotto la luce dei riflettori, soprattutto sul lavoro. Ma a casa, c’è qualcuno che sta dando segni di insofferenza solo che voi, concentrati come siete sui vostri successi, non ve ne state accorgendo. I successi più belli sono quelli che condividiamo con gli altri, coinvolgete chi vi sta vicino, riconoscete loro la giusta parte di merito per avervi amato e sostenuto, anche quando tutto il mondo esterno vi aveva girato le spalle. Sarà molto più bello e dolce brindare alle rivincite che vi state prendendo in questo momento.

Vergine – Cari Vergine, l’oroscopo della prossima settimana vi riporta in pieno la fortuna che pensavate di aver perso per strada. L’umore non è ancora al massimo, perché nell’ultimo periodo vi siete dovuti scontrare con parecchie difficoltà soprattutto in campo lavorativo, dove è mancata la chiara comunicazione ma anche, da parte vostra, un po’ di necessaria elasticità. Ora questa Venere in Toro torna a parlarvi si di sentimenti, ma anche di progetti concreti e vi da una mano importante per iniziare a cercare di portarli in porto. In netta ripresa.

Bilancia – Cari Bilancia, tenete a bada i nervi e a freno la lingua! Voi, il segno della diplomazia, della raffinata eleganza anche nella comunicazione e nei rapporti interpersonali rischiate di trasformarvi in esseri emotivi e nevrotici. Colpa di questo Marte così aggressivo nei vostri confronti. L’unico modo per uscirne senza danni è non accettare le provocazioni, non farsi condizionare dal cattivo umore, non cedere alla tentazione di spaccare tutto. Suvvia, non è da voi. E lo sapete benissimo. Attingete al vostro invidiabile e famoso self control e andrà tutto bene. E poi, state tranquilli: passerà presto!

Scorpione – Cari Scorpione, anche l’oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno vi vede in gran forma. Ormai la vostra è una scalata inarrestabile. Questo inizio di giugno vi vede finalmente soddisfatti e pacificati. Tanta strada avete fatto dalla fine dell’anno scorso ad oggi. Strada che vi ha presentato anche difficili tratti in salita, ma voi ve la siete cavata benissimo. E ora, eccovi qui, a godervi il mese che porta all’estate senza altra preoccupazione che rilassarvi e godervi il viaggio, uno stato d’animo per voi nuovo, ma che ogni tanto è giusto sperimentare. E questo è il momento per voi di farlo, finalmente!

Sagittario – Cari Sagittario questo Marte in Ariete è un carburante potentissimo per voi, ma attenzione, perché brucia talmente tanto che rischiate di scottarvi. La spinta che vi fa correre sempre più forte, è la stessa che può farvi andare fuori strada davanti a una curva pericolosa. Il segreto è nel gestire con oculatezza questa grande abbondanza di energia. Usatela tutta, ma distribuitela in modo saggio, non fatevi travolgere dall’adrenalina.

Capricorno – Cari Capricorno, se ultimamente vi si è visti girare con il muso lungo e lo sguardo perso è perché, molti di voi, hanno avuto qualche problema di cuore. Incomprensioni con il partner, rotture dolorose, amore non corrisposto. Nonostante non si possa dire che il cuore tenero sia una delle vostre qualità più evidente, è però vero che anche i Capricorno piangono! Avete un modo di amare riservato e non plateale, e quando trovate la persona giusta siete capaci di grandissima dedizione. Insomma, non siete quegli esseri glaciali che vi dipingono. E in questo momento, le stelle vogliono aiutarvi a sciogliere i nodi che vi hanno preoccupato nell’ultimo periodo e che riguardano le vostre relazioni. Siate fiduciosi quindi, se volete conquistare o riconquistare o riappacificarvi con qualcuno, le stelle sono dalla vostra parte, ma vogliono vedervi mettere da parte l’orgoglio e fare il primo passo!

Acquario – Cari Acquario, il tema dell’oroscopo della settimana prossima per voi, e di tutto questo periodo è il movimento. Sì, ci sono i pianeti in Toro, Mercurio e questa nuova Venere che vogliono farvi guardare indietro, a un passato prossimo in cui avete lasciato questioni in sospeso, ma in realtà quello che tutte le altre stelle vogliono da voi è: datevi una mossa! Dovete imprimere maggiore velocità alle vostre giornate, sfruttare questi bei transiti per stringere relazioni, proporvi su nuovi fronti, andare a mettere la vostra bandierina su nuovi territori tutti da scoprire. Anche qui non parliamo di una rilassante vacanza ma di faticosi viaggi di conquista.

Pesci – Cari Pesci, ma che bellissima notizia questa Venere in Toro per voi! Vi porterà fortuna in amore e in tutte le vostre piccole incombenze quotidiane. Le giornate diventeranno improvvisamente più leggere e semplice e vi lasceranno il tempo e le energie per riscoprire la vostra grande passione per il bello. Dedicatevi a qualcosa che abbia a che fare con l’arte, scegliete un hobby, un’attività per il tempo libero che sia collegato ai vostri interessi che avete tanto trascurato nell’ultimo periodo. Il vostro animo esulterà e voi scoprirete una nuova potente fonte di energia positiva.

