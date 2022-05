Oroscopo Barbanera di domenica 29 maggio: amore al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Non perderete la fiducia in voi stessi per le valutazioni poco gratificanti di chi avevate compreso essere poco amichevole e benevolo nei vostri confronti.

Toro (21/4 – 20/5) – Per merito di Venere nel segno dal pomeriggio, una conquista amorosa potrebbe realizzarsi con inaspettata facilità. Meglio agire con tempestività e allegria.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con le stelle che sorridono nel vostro cielo, vi ritroverete al centro degli eventi, grazie all’attenzione e alle coccole di tutti coloro che vi vogliono bene.

Cancro (22/6 – 22/7) – Se avete la sensazione di dover risolvere tante cose contemporaneamente, forse è colpa di Marte dispettoso che vi punzecchia. Non dategli retta e rallentate i ritmi.

Leone (23/7 – 23/8) – Venere quadrata dal Toro nel pomeriggio vi renderà inquieti in amore. Non tenete in sospeso qualcuno che invece può rivelarsi profondo, vivace e passionale.

Vergine (24/8 – 22/9) – Sarete euforici per aver conquistato il cuore di chi inseguite da tanto. Cogliete l’occasione per rinnovare il look, fare acquisti o regali fino ad ora sospirati.

Bilancia (23/9 – 22/10) – A causa di Giove contrario dall’Ariete, anche se ce la metterete tutta, non sarà semplice raggiungere i risultati professionali desiderati. Date tempo al tempo.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’ostilità di Mercurio, Venere e Urano segnala uno scompiglio causato da fatti imprevisti, che però con la buona volontà possono essere risolti.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Giove continua ad essere vostro alleato: riuscirete a condurre in porto il tentativo di cambiare in meglio la situazione lavorativa e familiare.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Venere in trigono e Plutone nel segno, potrete rivelare i vostri più intimi sentimenti d’amore, finora inespressi forse perché così profondi e veri.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con Saturno che staziona nel vostro cielo, una persona più grande di voi o con maggiore esperienza vi darà preziosi consigli di cui farete tesoro.

Pesci (20/2 – 20/3) – Grazie a Venere e Urano complici, potrebbero presentarsi occasioni improvvise sorprendenti in amore, che vi scompiglieranno programmi e abitudini.

