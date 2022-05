“Non ha tempo da perdere”. Salvini da Putin? La tremenda profezia di Caracciolo | Video

Il premier Mario Draghi ha avuto un confronto con il presidente Volodymyr Zelensky, ma la notizia del giorno è un’altra: “Matteo Salvini, leader della Lega, ha annunciato che sta organizzando insieme al partito di Vladimir Putin, Russia Unita, un viaggio a Mosca come messaggero di pace”.

Lilli Gruber, a Otto e mezzo su La7, dopo aver introdotto l’argomento chiede a Lucio Caracciolo se il Capitano “può riuscire ad aprire una porta con il Cremlino di Putin? Una porta importante?”, facendo riferimento ai legami instaurati tra Lega e Russia Unita ai tempi del governo gialloverde. Il direttore di Limes e grande esperto di geopolitica, ospite praticamente fisso del talk fin dal 24 febbraio scorso, quando è iniziata la guerra in Ucraina, risponde con più di una punta di gelido sarcasmo: “Una porta probabilmente gliela apriranno, non la principale a occhio e croce”.

“E comunque messaggero di chi?“, chiede Caracciolo. “Esiste un governo italiano che fra l’altro in questa fase si è molto impegnato sul fronte diplomatico, poi vedremo con quali risultati ma l’ha fatto. Non vedo che cosa Salvini possa portare a Putin, fa parte credo di una campagna elettorale che non finisce mai e non penso che Putin abbia tempo da perdere onestamente in questa fase”.