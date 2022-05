nicolas-vaporidis-non-poteva-immaginarlo,-“voglio-vedere-come-ti-asfalta!”:-regolamento-di-conti-faccia-a-faccia

L’ultima sparata di Nicolas Vaporidis promette di incendiare L’Isola dei Famosi con un faccia a faccia che appare inevitabile.

Ieri, nella puntata dell’Isola dei Famosi, uno dei momenti più caldi è stato senza dubbio quello dello scontro tra Nicolas Vaporidis e Delia Duran. Scontro che promette di avere un seguito altrettanto infuocato. Nicolas non immagina nemmeno cosa ha scatenato e cosa potrebbe attenderlo.

La modella venezuelana ha preso le difese dell’amica Lory Del Santo, attaccata a sua volta, e in maniera veemente, dallo stesso Vaporidis, il quale non ha usato mezzi termini definendo la naufraga una “buffona”.

Ne è nato uno scontro a distanza che Nicolas Vaporidis ha vinto ai punti, visto l’ovazione raccolta in studio quando ha risposto per le rime alla Duran. Ma in queste ore c’è stato un altro intervento che preannuncia l’arrivo di un confronto molto più teso.

Nicolas Vaporidis, conto alla rovescia: regolamento di conti inevitabile

Difendendo l’amica, Delia Duran, ospite nello studio di Milano, ha detto chiesto a Vaporidis: “Non è che in realtà hai paura di Lory perché ha vinto una Isola dei Famosi?”. L’attore romano, che nel corso del reality si è distinto per la sua schiettezza ha replicato con eleganza: “Dovresti guardare meglio il programma… detto questo, ciao bella!”.

Vaporidis si sente sicuro dei suoi mezzi e del suo percorso in Hoduras. L’esplosione del pubblico in studio, tutto dalla sua parte, conferma quanto sia stato capace di conquistare i favori dei telespettatori. Ma c’è qualcuno che non ha preso bene le parole dell’attore contro Lory Del Santo e contro Delia Duran.

“QUESTO É ‘uomo’ colui che usa parole come ‘buffona’ verso una Donna che ha vissuto una Vita incredibile piena di Alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno!”, scrive su Twitter Alex Belli, ex gieffino e compagno della Duran. E ancora: “Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory del Santo che ne devi fare ancora di strada!”.

Intervento del tutto prevedibile, che ha già parecchi precedenti, in perfetto stile Belli, e che in tantissimi considerano il prologo, studiato a tavolino, per conquistare un ritorno immediato nel piccolo schermo. “Dai che riprendiamo spazio in televisione, andrai in puntata?”, ironizza un utente su Twitter. “Invece di nasconderti dietro a una tastiera perché lunedì non ti presenti tu in studio all’isola per avere un faccia a faccia con Nicolas ? Voglio vedere come ti asfalta“, suggerisce un altro, pregustando il momento.

Suggerimento che quasi sicuramente sarà raccolto da llary Blasi in ossequio alle logiche dei reality show, che si nutrono di dinamiche in grado di attirare un maggior numero di telespettatori. Del resto, se in studio ci è andata Delia Duran, non c’è motivo alcuno che impedisca alla conduttrice romana di convocare anche Alex Belli.

