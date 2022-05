Multa salatissima | Attenzione, se guidi con i bambini in auto non fare questo errore

C’è un gesto che è espressamente vietato dal Codice della Strada, quando si hanno i bambini in auto. Farlo potrebbe costarvi molto caro

Sono molte le attenzioni che si devono porre, quando si hanno in macchina i bambini. La loro frenesia, infatti, può portarli a slegarsi, aumentando di molto il rischio che si facciano male, in caso di incidente. Nondimeno, è molto importante prestare un’attenzione maggiore alle altre macchine e ai rischi che si possono correre.

Il Codice della Strada, a tal proposito, disciplina in maniera stretta ciò che si deve fare quando si hanno in macchina i bambini. Oltre al seggiolino, infatti, c’è una norma molto importante che non conosce quasi nessuno: è assolutamente vietato farlo.

Guidare con i bambini: spegnete le sigarette

La presenza di bambini in auto è un fattore che fa aumentare la soglia dell’attenzione di chi guida. Innanzitutto, i piccoli devono essere messi in sicurezza con appositi seggiolini, posizionati in maniera corretta e legati dalla cintura e, soprattutto, diversificati a seconda dell’età. Secondariamente, è importante che l’abitacolo abbia una temperatura né eccessivamente calda, né eccessivamente fredda, in modo da favorire il benessere del bambino.

Il Codice della Strada, però, dal 2 febbraio 2016 ha inserito una nuova norma: quando si guida con dei minori o delle donne in gravidanza in auto, è severamente vietato fumare. La multa, nel caso in cui si venga beccati durante un’infrazione, può ammontare sino a € 500. La questione riguarda sia la sicurezza della salute delle persone più fragili, come donne in gravidanza e bambini, sia la possibilità di distrazione.

Secondo uno studio recente, infatti, l’atto di fumare mentre si guida distrae più o meno quanto l’uso del cellulare. Questo punto di vista andrebbe quindi ad inasprire una già molto stretta legge. L’obiettivo, però, è proprio quello di preservare la salute di chi viaggia: chi condivide la macchina con il fumatore, infatti, è costretto a respirare fumo passivo, dannoso e pericoloso.

Questo divieto di fumare in presenza di bambini e donne in gravidanza è esteso non solo al momento in cui si guida, ma anche alle soste. Secondariamente, non si riferisce solamente al guidatore, ma anche a tutti i passeggeri a bordo del mezzo, che possono essere multati. Insomma, quando si è alla guida si deve sempre stare molto attenti ai gesti che si compiono: i più pericolosi, infatti, son quelli che si commettono con leggerezza e superficialità.

The post Multa salatissima | Attenzione, se guidi con i bambini in auto non fare questo errore appeared first on Ck12 Giornale.