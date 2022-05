GF VIP 7 | Mediaset non lo molla più: “Ha un piede nella casa…”. Ecco chi arriverà

Si vocifera già qualche anticipazione del prossimo GF VIP. In particolare, un nome sta circolando molto nelle ultime ore: Mediaset lo vuole tutto per sé

Il GF VIP 6 è finito da pochi mesi ed ha incoronato Jessica Selassié, che ha trionfato su tutti gli avversari. Quest’anno il reality di Alfonso Signorini ha dato vita a molte dinamiche interessanti e, per alcuni versi, inaspettate. La principale, quella che ha catalizzato più attenzioni, è quella del triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil: ha tenuto attaccati alla televisione, per sei mesi, milioni di italiani.

Proprio per cercare di non deludere le aspettative, Alfonso Signorini e la sua squadra stanno già lavorando al GF VIP 7. Nelle ultime ore, in particolare, sta girando un nome molto noto in ambito Mediaset: tutto sembra pronto, la porta rossa si aprirà davanti a lui.

GF VIP 7: Mediaset non ci rinuncia, arriva lui

Negli ultimi giorni sono molte le voci che si son rincorse in merito ai nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. In primo luogo, una delle concorrenti più vicine alla porta rossa sembrava essere Manuela Arcuri, notizia poi smentita. Un’altra donna dello spettacolo che, invece, ha espresso in prima persona la volontà di partecipare al GF VIP 7 è Eleonora Cecere, la quale ha chiesto ad Alfonso Signorini di darle questa nuova opportunità: “Potrei dare tanto nella casa!“.

Notizia degli ultimi minuti è però un’altra. Sembra che a esser vicino al GF VIP 7 sia anche Federico Fashion Style, l’iconico hair stylist conosciuto sia per la sua professione, sia per aver fatto l’opinionista a La Pupa e il Secchione con Barbara d’Urso. Mediaset, dopo l’esperienza su Italia1 a fianco di Soleil, sembra non volerlo mollare più: talento, ironia e unicità sono alla base del suo personaggio. Secondo le indiscrezioni di thepipol_tv, Federico Fashion Style sarebbe già “con un piede nella casa“.

Nessuna certezza, però, sulla veridicità di queste notizie. Incerta è anche la composizione del cast; se Alfonso Signorini sembra confermato come conduttore, c’è totale silenzio sugli opinionisti. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno già annunciato il proprio ritiro dal ruolo, a causa del desiderio di concentrarsi sui propri progetti. Le loro sedie rimangono quindi vacanti anche se, nelle ultime ore, si vocifera un nome, che potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista: Katia Ricciarelli. Lei, protagonista della scorsa edizione, sembrerebbe vicina a questo ruolo per lei inedito. Chi varcherà, quindi, la porta rossa? E chi giudicherà? Non ci resta che attendere.

