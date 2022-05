Simona Ventura è una furia: “Inaccettabile, dobbiamo difenderci!”, scatta la denuncia pubblica

La conduttrice Simona Ventura scende in campo e sporge una pubblica denuncia: le minacce di morte sono aberranti.

La rodata conduttrice Simona Ventura è uno dei personaggi più granitici e volitivi del mondo dello spettacolo. La showgirl ha solcato con competenza e professionalità i diversi mondi dei reality, dello sport e dell’intrattenimento, proponendosi sempre al pubblico con simpatia e verve autorevole.

Nelle ultime ore, la conduttrice di “Citofonare RAI 2” è scesa in campo al fianco di una nota avvocatessa. Le minacce ricevute sono un atto intimidatorio in piena regola, urge una risposta dalla Istituzioni.

Simona Ventura non ci sta, la sua voce si alza per difendere la paladina delle più fragili

La conduttrice ha appreso con sdegno un fatto di inaudita gravità: l’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, da anni sostenitrice delle vittime di abusi domestici, ha ricevuto delle minacce in una missiva cartacea. Ecco le parole del legale: “E’ un gesto che purtroppo lascia poco spazio all’immaginazione: una chiara minaccia di morte a me indirizzata, un gesto gravissimo al quale ho reagito presentando immediatamente denuncia presso le forze dell’ordine, che da subito si sono attivate per individuare il colpevole“.

A ricevere l’inquietante plico è stata una sua assistita di Reggio Emilia, che nella busta a lei indirizzata ha scoperto con orrore un bossolo di proiettile. “Alcune settimane fa, di rientro da un viaggio, una cliente che assisto da alcuni anni mi ha comunicato di aver ricevuto una busta a me destinata. C’era scritto il mio cognome seguito dalla qualifica di “Avvocato” con un epiteto molto volgare a me diretto.”, ha spiegato Aldrovandi. “La busta conteneva un bossolo di proiettile. Recuperato il tutto, ho immediatamente sporto denuncia e so che sono partite le indagini e gli accertamenti sul contenuto…“.

La professionista ha dunque sporto denuncia verso ignoti, nella speranza che le Forze dell’Ordine identifichino quanto prima l’autore delle ignobili minacce. Simona Ventura ha scelto di utilizzare la sua posizione privilegiata per dar voce a questo episodio sui social:

INACCETTABILE 😡😡 . Elisabetta , siamo con te . Io e tutte le donne che pensano sia ora di FARE SISTEMA per difenderci https://t.co/64zZTbPNf8 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) May 27, 2022

Ci auguriamo che la presa di posizione della conduttrice possa servire ad accelerare il corso delle indagini. La piaga della violenza domestica è un fenomeno che costantemente macchia le pagine della cronaca nera italiana, ed è necessario porvi un doveroso freno.

