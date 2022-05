Oroscopo Paolo Fox del 28 maggio: sabato super per amore e relax. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi la giornata ha una marcia in più, cerca di sfruttare al meglio la tua energia. Sul lavoro invece attenzione agli accordi, valuta bene tutte le proposte.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In amore potresti rivalutare una persona che non vedevi ormai da diverso tempo. Sul lavoro invece cerca di non affaticarti e fai le cose con calma.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In amore non escludo la possibilità di vivere delle belle emozioni, lasciati andare! Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – In amore hai bisogno dei tuoi tempi, non affrettare le cose. Sul lavoro invece cambiamenti importanti in arrivo, tieniti pronto.

Leone (23 luglio-22 agosto) – In amore con Venere favorevole le emozioni non mancheranno! Sul lavoro hai una marcia in più, aspetto molto apprezzato da capi e referenti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In amore un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più, cerca di andare in fondo alla faccenda. Sul lavoro invece qualcosa si sta muovendo, sii fiducioso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In amore il periodo è propizio, guardati intorno, potresti fare una bella conoscenza. Sul lavoro invece hai il benestare di capi e referenti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In amore un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro invece cerca di non alimentare inutili tensioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Favorite le relazioni con altre città e i contatti in generale. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – In amore se hai una storia solida potresti sentirti un po’ annoiato mentre sul lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La tua creatività verrà premiata, favoriti i liberi professionisti. In amore invece cerca di non alimentare polemiche.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non lasciare che qualche perplessità in amore mini il bel cielo di questo periodo! Se c’è qualcosa che non va non esitare a confrontarti con il partner.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 28 maggio: sabato super per amore e relax proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.